В Киеве – пожар, вероятно, в результате падения обломков

Россия утром атаковала Киев аэробаллистическими ракетами. Обломки воздушных целей упали в нескольких районах.

Утром 7 октября в Киеве раздались взрывы. Перед этим по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия атаковала Украину 7 октября

В Киеве – пожар после ракетной атаки

По словам мэра города Виталия Кличко, в Соломенском районе вспыхнул пожар. Вероятно, возгорание произошло вследствие падения обломков ракеты. Предварительно пострадавших нет.

По состоянию на 09:52 пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории, был ликвидирован.

В КМВА уточнили, что в результате ракетной атаки падение обломков зафиксировано в трех районах Киева – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. В Шевченковском районе тоже падение обломков на открытой территории. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что ракетами оккупанты атаковали также Хмельнитчину.