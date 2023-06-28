Без корректировщиков этого бы ни случилось, – в ОВА намекнули на наведенный удар по Краматорску
Российские военные вечером 27 июня нанесли ракетный удар по Краматорску. По данным местных властей, не обошлось без корректировки огня.
Соответствующее мнение в эфире телемарафона озвучил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Как передает 24 Канал, чиновник считает, что россияне не просто так били по пиццерии, когда в ней было много людей.
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Павел Кириленко отметил, что этот ракетный удар по Краматорску "не мог не состояться" без корректировщиков. В то же время он подчеркнул, что более подробную информацию сообщат уже правоохранители.
Когда журналистка переспросила его, считает ли Кириленко, что на пиццерию, в которой отдыхали многие, умышленно навели огонь, он ответил обтекаемо. Глава ОВА повторился, что более подробно информацией поделятся представители правоохранительных органов. Таким образом, он намекнул на то, что кто-то помог оккупантам убивать украинцев.
Заметим, что его мысли имеют право на существование. Так, в сети журналисты 24 Канала наткнулись на сообщения от российских захватчиков. Они рассказывали, что за полчаса до атаки проходили мимо пиццерии и видели там какое-то празднование.
Что известно о ракетной атаке по Краматорску
- Ранее глава ОВА отметил, что российские военные атаковали Краматорск около 19:33. Вскоре он заявил, что враги попали в частный сектор, а также пиццерию.
- Вторая ракета, по словам главы ОП Андрея Ермака, попала в село Беленькое, что неподалеку Краматорска. А первая – в заведение питания, когда в нем было много посетителей.
- Собственно, не обошлось без жертв и пострадавших. По состоянию на 23:00 27 июня Офис генпрокурора сообщил, что погибли четыре человека. В частности, 17-летняя девушка.
- Что касается ранений, то их получили 42 человека. Травмы разной степени тяжести. Причем среди тех, кто получил ранения в результате ракетного удара, – 8-месячный младенец.
- По состоянию на 23:30, 27 июня спасательно-поисковая операция продолжалась. Сотрудники ГСЧС занимались разбором завалов.