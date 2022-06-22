Атака Краснопольской общини дронами-камикадзе: в каком состоянии пострадавшие

22 июня 2022 , 12:18
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Российские оккупанты 21 июня обстреляли Краснопольскую общину в Сумской области. Ранения получили 4 человека.

2 пострадавших сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает 24 канал.

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Дроны-камикадзе это такие самодельные летательные устройства. Бытовые квадрокоптеры, которые дооборудуют взрывчаткой. Их запустили по жилым кварталам Краснопольской общины,
– заявил чиновник.

Он добавил, что дроны-камикадзе россияне также запускали по Великописаревской общине и позициям пограничников.

Ситуация в Сумской области

Живицкий отметил, что 21 – 22 июня ситуация возле границы с Россией в Сумской области очень напряженная. Россияне открывают огонь из многих видов вооружения: самоходных артиллерийских единиц, реактивных систем залпового огня и минометов.

В течение 2 последних дней оккупанты убили 2 человек в Шосткинском и Сумском районах.

Утром 22 июня враг открывал огонь по Эсманской общине, Середино-Будской общине, Шосткинскому району, Белопольской общине и Краснополье. Живицкий отметил, что вражеские обстрелы носят хаотический характер, а не системный.

Обратите внимание! С 20 июня в Сумской области сменили комендантский час. Теперь ограничения на передвижение будут действовать с 23:00 до 04:00. Ранее из дома было запрещено выходить в пределах 21:00 – 05:00.

Ранее Краснопольскую общину враг поливал "Градами", было 80 прилетов, – Живицкий о последствиях атак

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Автор: Софія Мінджоса