Видимо, результат встречи VIP-силовиков у Путина, – ОП об атаке на Кременчугский район

Российские военные днем 27 июня, как и год назад, атаковали Кременчугский район ракетами Х-22. У Владимира Зеленского уже отреагировали.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предположил, что обстрел является результатом ночной совещания Путина с силовиками. Об этом информирует 24 Канал.

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Реакция ОП на обстрел Кременчугского района

Подоляк подчеркнул, что российские террористы не просто обстреляли Кременчуг в годовщину кровавого удара по ТЦ, а сделали это тем же типом оружия – противокорабельным ракетой Х-22.

Пожалуй, это и есть результат вчерашней ночной антикризисной сходки VIP-силовиков у Путина? Чтобы отвлечь внимание публики от обшарпанных штанишек российских властей, решено подсунуть патриотической публике конфету: нанести абсолютно бессмысленный, но жестокий удар по мирному населению далекого украинского города, чтобы на минуту сорвать аплодисменты #Z-пропаганды,

– подчеркнул советник главы ОП.

Также добавил, что это оккупантам не поможет. Заметил, что часы уже ушли в обратном направлении, поэтому "карета непременно превратится в тыкву".

Что известно об атаке России на Кременчуг