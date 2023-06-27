Видимо, результат встречи VIP-силовиков у Путина, – ОП об атаке на Кременчугский район
Источник:Михаил Подоляк
Российские военные днем 27 июня, как и год назад, атаковали Кременчугский район ракетами Х-22. У Владимира Зеленского уже отреагировали.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предположил, что обстрел является результатом ночной совещания Путина с силовиками. Об этом информирует 24 Канал.
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Реакция ОП на обстрел Кременчугского района
Подоляк подчеркнул, что российские террористы не просто обстреляли Кременчуг в годовщину кровавого удара по ТЦ, а сделали это тем же типом оружия – противокорабельным ракетой Х-22.
Пожалуй, это и есть результат вчерашней ночной антикризисной сходки VIP-силовиков у Путина? Чтобы отвлечь внимание публики от обшарпанных штанишек российских властей, решено подсунуть патриотической публике конфету: нанести абсолютно бессмысленный, но жестокий удар по мирному населению далекого украинского города, чтобы на минуту сорвать аплодисменты #Z-пропаганды,
– подчеркнул советник главы ОП.
Также добавил, что это оккупантам не поможет. Заметил, что часы уже ушли в обратном направлении, поэтому "карета непременно превратится в тыкву".
Что известно об атаке России на Кременчуг
- Около 12 часов 27 июня Россия атаковала Полтавскую область. Как и год назад оккупанты запустили ракеты Х-22.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что было замечено по меньшей мере два самолета и две вражеские ракеты во время атаки.
- Глава Полтавской ОВА сообщил о попадании в дачный кооператив в Кременчугском районе. По предварительным данным, обошлось без жертв.