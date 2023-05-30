У Соловьева "пригорело" из-за атаки на Кремль: пропагандист призвал уничтожить офис Зеленского

Рупор российской пропаганды Владимир Соловьев в очередной раз начал угрожать Украине. В этот раз скандальный пропагандист мечтал об уничтожении администрации украинского президента.

Владимир Соловьев захотел отомстить Украине за атаку БПЛА на Кремль Об этом кремлевский прихвостень заявил в эфире российского телевидения, передает 24 Канал.

К теме Искренне будут заливаться кровавыми соплями, – политтехнолог об возмездии за циничные заявления Соловьева

Что наговорил приспешник Владимира Путина

Соловьев обвинил украинцев в нанесении удара по Кремлю. У российского пропагандиста вызвал фрустрацию тот факт, что здание администрации украинского президента стоит невредимым. Он публично призвал уничтожить офис Владимира Зеленского.

До сих пор стоит на Банковой офис украинского президента. Значит, символически он должен быть уничтожен. Там должна быть яма, провал к центру Земли,

– сказал скандальный ведущий.

На кадрах можно увидеть, что Соловьев физически не очень хорошо выглядит.

Соловьев истерит и брызжет слюной: видео

Другие скандальные заявления одиозного фаната "русского мира"

Украина не брала на себя ответственности за атаку дронами на Кремль.