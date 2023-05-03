Подготовка к 9 мая: где находился Путин на момент "атаки Кремля"
В ночь на 3 мая Россия была в огне. В некоторых областях бушевали масштабные пожары.
Однако больше всего радует то, что взрывы раздавались и у Кремля. Соответствующие видео в истерике обнародовали российские СМИ, передает 24 Канал.
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Где был Путин в этот момент
Российский бункерный тиран на момент "атаки дронами" не был в Кремле. Спикер диктатора Дмитрий Песков рассказал российским СМИ, что тот находился в Ново-Огарево.Справочно. Ново-Огарево – государственная резиденция высших правительственных лиц России, расположенная вблизи села Усово Одинцовского района в 10 километрах к западу от Москвы.
Следует добавить, что россиянам после такого файер-шоу в центре Москве запретили без разрешения органов государственной власти запускать в небо беспилотники.
Кремль "атаковал беспилотник": смотрите видео
А пропагандисты, как обычно, начали обвинять во всем Украине. В пресс-службе Путина заявили, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю". Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.
Кроме того, Россия начала угрожать ответом "за попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным". Более того, в Кремле расценивают такие инциденты как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы.
20 миллионов гривен за БПЛА на Красной площади: что известно
- Украинцы могут получить 20 миллионов гривен, если они сумеют приземлить беспилотник с патриотической символикой на Красной площади в Москве 9 мая.
- Инициатором такого интерактива стал соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш" Андрей Яценко. По его словам, беспилотник должен быть с украинскими лозунгами: "Слава Украине – Героям Слава". Это, по словам Яценко, нужно для того, чтобы он понимал, кто из производителей долетел, а кто нет.
- По словам производителя БПЛА Довбуш, его дрон также будет участвовать – вне конкурса. Яценко рассказал, что попытки запуска самолета в Россию уже были, но он задел высоковольтную линию и не долетел до Красной площади всего 45 километров.
- К слову, мы рассказывали, что 28 марта в Подмосковье упал БПЛА с надписью "Слава Украине", тогда россияне не на шутку запаниковали.