В МВД показали момент спасения полицейского в Кривом Роге: сильное фото
Источник:Игорь Клименко
Утром 8 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате погиб один человек и десятки получили ранения.
В Министерстве внутренних дел поделились мощным кадром. На нем можно увидеть момент спасения полицейского охраны в Кривом Роге.
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Попал под завалы
Спасибо всем за спасенные жизни,
– написал Игорь Клименко.
Полицейского доставали из-под завалов / Фото Игоря Клименко
Отметим, что российские военные обстреляли Кривой Рог около 9 утра. Тогда воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины.
Впоследствии стало известно о прилете по центру Кривого Рога. Враг разрушил одно из административных зданий полиции. На выложенных в сеть кадрах можно увидеть уничтоженные автомобили полиции охраны.
На месте прилета спасатели боролись с огнем площадью 200 квадратных метров. Также известно о том, что пострадали соседние жилые дома.
Практически сразу же сообщили, что погиб один полицейский охраны. Что касается пострадавших, то их количество очень быстро росло. Сначала писали о 9, а по состоянию на 12:00 – 52, рассказали в ГСЧС.
Он отметил, что в Школе искусства (бывшем Центрально-Городском райкоме) разворачивают штаб помощи людям. Им будут предоставлять строительные материалы, собирать заявки на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и прочее.
Утром россияне атаковали Сумы и Запорожье
- На рассвете россияне атаковали Сумы. Известно, что около половины шестого раздалась воздушная тревога, а через несколько минут – взрывы. Местные власти затем сообщили, что работала ПВО.
- Позже городской глава Сум Александр Лисенко отметил, что враг ракетой попал в частные дома в районе Казацкого проспекта. Один дом разрушен, а еще несколько получили повреждения.
- В результате пострадали три человека.
- Затем россияне атаковали Запорожье. В ОВА отметили, что враг выпустил две ракеты. Предварительно, говорится о баллистике. Ими атаковали объекты гражданской инфраструктуры.
- Известно, что взрывной волной повредило окна в многоэтажках и учебных заведениях. Пострадал один человек.