Удар по жилому дому в Кривом Роге: все о циничной атаке России

Россия нанесла ракетный удар по жилой девятиэтажке в Кривом Роге. В результате этой атаки есть жертвы и пострадавшие среди мирного гражданского населения.

Вечером 12 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Все подробности этой атаки – в материале 24 Канала.

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Подробности атаки

Вечером около 18:08 на Днепропетровщине и в других областях объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили впоследствии жителей Днепропетровской и Запорожской областей о ракетной опасности. Отбой тревоги на Днепропетровщине дали только в 19:20.

В 18:35 ВС ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о движении российской управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога. По предварительной информации, оккупанты могли запустить Х-59. Уже в 18:37 в соцсетях появилась информация о взрыве в городе. Александр Вилкул впоследствии подтвердил сообщение о взрыве и призвал сохранять информационную тишину.

Через некоторое время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге загорелись два дома – пятиэтажка и девятиэтажка, в которой есть разрушения. Александр Вилкул объяснил, что было ракетное попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе города.

Александр Вилкул позже написал в соцсетях, что во время российской атаки 12 марта в Кривом Роге было 3 попадания.

По меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание и в крышу пятиэтажки,

– сказал он.

Что известно о жертвах

В результате российского удара по многоэтажке, к сожалению, погибли 3 человека. Сначала глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о двух жертвах.

Позже он уточнил, что количество погибших возросло до трех. Лысак выразил соболезнования родным погибших.

Александр Вилкул написал, что россияне убили 1 мужчину и 2 женщин.

Что известно о пострадавших

По данным от Вилкула, были ранены около 40 человек, в том числе 10 детей.

В больницах города сейчас находятся 17 доставленных туда раненых взрослых (из них 4 тяжелых и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии), а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии,

– объяснил Вилкул.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, врачи борются за жизнь раненых.

Количество пострадавших постоянно увеличивалось. Сергей Лысак несколько раз уточнял информацию. Он сообщал о 38 пострадавших, среди которых 10 детей. 5 человек попали в операционную в тяжелом состоянии.

Глава Днепропетровской ОВА писал, что после вражеской атаки местные больницы приняли более 30 пострадавших.

Что сказали местные власти

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук вскоре после взрыва призвал админов телеграм-каналов и других пабликов сохранять информационную тишину, пока не появится официальная информация. Через некоторое время он сообщил, что городские власти развернули штаб помощи на Восточном-1 возле АТБ.

Лукашук выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российские оккупанты убивают украинцев. Гатят по мирному городу. Выродки,

– заявил он.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе развернули еще один штаб помощи. Он расположен по адресу "Народный Дом", улица Криворожстали, 52.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился фотографиями с места событий, а также проинформировал о количестве погибших и раненых. Он назвал Россию страной-террористом и заметил, что только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных жителей. Лысак поблагодарил всех, кто спасает и помогает.

Последствия российской агрессии в Кривом Роге / Фото Сергея Лысака

Сергей Лысак 12 марта около 22:00 сообщил о завершении спасательной операции в Кривом Роге.

Чрезвычайники обследовали все квартиры искореженных домов. Спасли девять местных жителей,

– заявил глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, в городе развернули несколько пунктов несокрушимости. Психологи начали работу с людьми, которые стали свидетелями российской атаки. За помощью к ним уже обратились более 30 горожан.

Лысак призвал украинцев держаться и помогать. Он отметил, что "пройти этот ад самостоятельно сложно, а вместе мы сильны".

Как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате российской атаки. Также глава государства сообщил о большом количестве раненых, среди которых есть дети. Он отметил, что в девятиэтажном жилом доме есть разрушения.

На тот момент спасательная операция еще продолжалась, сотрудники ГСЧС искали под завалами людей. Президент подчеркивал, что поисково-спасательные работы будут продолжаться сколько нужно. Зеленский поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается. Он поблагодарил всех, кто работает на месте, спасает и оказывает медицинскую помощь.

Спасательная операция в Кривом Роге / видео Владимира Зеленского



Позже в своем ежедневном обращении к украинцам глава государства уточнил, что в жилой многоэтажке разрушено перекрытие между этажами.

Мы будем наносить российскому государству потери в ответ – вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины – для разных народов наши действия сейчас спасительные,

– подчеркнул Зеленский.

Что сказали в ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак тоже прокомментировал атаку России на Кривой Рог. Он назвал российских оккупантов "редкими чудовищами".

Кривой Рог. Удар россиян по многоэтажке. Редкие чудовища,

– написал он.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что российские захватчики снова попали по жилой многоэтажке. Он назвал актуальное на тот момент количество погибших и раненых, предупредив, что цифры не окончательные.

По его словам, сотрудники ГСЧС, полицейские и неравнодушные жители спасали заблокированных людей из квартир и искали тех, кто мог находиться под завалами. Глава МВД поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям в Кривом Роге.

Реакция ГСЧС

Спасатели тоже поделились кадрами с места происшествия. В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в Кривом Роге потерпели разрушения два жилых дома в разных районах города. Есть разрушение крыш, стен и балконов. Также в квартирах выбило окна. Кроме того, был поврежден автомобиль.

Россия ударила по дому в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Как объяснили спасатели, в этих двух домах возникли пожары. Однако работники ГСЧС их ликвидировали. Также они разбирали завалы и эвакуировали жителей из задымленных и поврежденных жилищ.

На местах обстрелов работают все службы. Рядом с ними развернуты мобильные пункты, где работают психологи ГСЧС. Также идет прием обращений от граждан.