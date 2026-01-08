Россия ударила десятками "Шахедов": как Кривой Рог пережил одну из самых массированных атак

Россия 7 января осуществила одну из самых массированных атак на Кривой Рог. Враг ударил "Шахедами" преимущественно по объектам энергетики и критической инфраструктуре города.

Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев рассказал 24 Каналу, что в отдельных районах города до сих пор наблюдаются перебои с поставками электричества. Кроме того, есть определенные проблемы с водой и отоплением.

"Кривой Рог накануне пережил одну из самых массированных атак. Несколько десятков "Шахедов" враг направил преимущественно на энергетические объекты и на объекты критической инфраструктуры Кривого Рога, из-за чего в отдельных районах города наблюдались и, к сожалению, до сих пор наблюдаются перебои с поставками электричества", – сказал он.

Когда удастся стабилизировать ситуацию?

Александр Фефилатьев отметил, что по состоянию на сейчас частично без электроэнергии остаются жители южной части Кривого Рога. Это Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского района.

Еще с ночи начали оперативно работать все штабы, пункты несокрушимости, обогрева, где горожане могут выпить горячего чая и кофе, зарядить свои гаджеты, при необходимости связаться со своими родными и близкими через Starlink, а также согреться.

Есть некоторые проблемы с теплоснабжением. Также есть небольшие временные проблемы с водоснабжением, поскольку некоторые "Шахэды" врага повредили электрические подстанции, которые питали насосы "Крибасводоканала".

По отоплению также есть некоторые проблемы. Это связано с атакой российских ударных дронов по объектам критической и энергетической инфраструктуры. Местные власти и Совет обороны надеются, что ориентировочно за несколько дней, по осторожным прогнозам, ситуацию стабилизируют, устранят эти негативные последствия,

– сказал корреспондент.

Все коммунальные, оперативные службы привлечены и прилагают как можно больше усилий для того, чтобы как можно быстрее вернуть нормальные, как для военного времени, условия проживания для жителей Кривого Рога. По осторожным прогнозам, ситуацию удастся стабилизировать в течение ближайших дней.

Что известно об атаке на Кривой Рог 7 января?