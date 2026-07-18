"Атеш" разведал большой логистический узел Черноморского флота в Крыму

Партизаны разведали один из ключевых логистических узлов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму. С его помощью российские войска обеспечивают свои силы на полуострове.

Собранную информацию они уже передали Силам обороны Украины. Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно о разведанном логистическом узле?

По данным движения, их агенты детально разведали 758-й центр материально-технического обеспечения, элементы Крымской военно-морской базы, "Городок-7" и полевой лагерь-склад. Все эти объекты расположены вблизи поселка Новоозерное Евпаторийского района.

Эти объекты образуют единый логистический узел, через который проходят боеприпасы, топливо, продовольствие и техническое имущество для кораблей и наземных подразделений оккупантов, что делает его критически важным для всей группировки на полуострове,

– пояснили в "Атеш".

Выявленные стратегические объекты противника / Фото "Атеш"

В ходе разведки агенты зафиксировали расположение складских зон, площадок для хранения техники и маршруты движения грузовиков. Отмечается, что на этих объектах наблюдается вражеская активность.

Разведданные передали украинским военным для более точного планирования ударов по инфраструктуре россиян и ослабления их логистики.

Оккупанты все чаще оглядываются в сторону выхода из Крыма – мы позаботимся, чтобы дорога у них была только в одном направлении!

– добавили партизаны.

Напомним, накануне под атакой беспилотников оказалась Керчь. Телеграм-каналы утверждали, что в результате ударов возникли пожары на местной железнодорожной станции, а также, вероятно, на нефтебазе и электроподстанции ПС "Керченская".