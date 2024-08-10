Срочников в Курскую область перебросили до прорыва границы: это продолжается и сейчас, – СМИ

Незадолго до прорыва границы в Курской области российское военное командование перебросило туда срочников. Сейчас в Москве также полагаются на эти силы для отражения рейда, продолжая бросать этих солдат в регион.

Журналисты оппозиционных российских изданий пообщались с родственниками срочников, которые могли быть в Курской области во время прорыва. Из этого разговора стало известно, что именно происходило в регионе за последние 4 дня.

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В Курской области у срочников разная судьба

Журналисты оппозиционного издания "Верстка" рассказали, что 5 августа Дилюза из Башкортостана получила тревожный звонок от своего брата, который сообщил ей, что в армии, где он проходил срочную службу, конфискуют их телефоны в ожидании проверки. Дилюза рассказала, что ее брат был направлен в Суджу в мае 2024 года после периода "обучения" в Нижнем Новгороде. По ее словам, он входит в группу из 25 – 30 призывников и контрактников, которые сейчас находятся в Суджанском районе.

Сколько они просили их вывезти в более спокойное место, ведь ни, завтраками кормили. 5 августа он позвонил и сказал, что 6 августа их наконец отвозят,

– рассказала Дилюза.

Вывезли ли брата, россиянка не знает, потому что после того звонка он перестал выходить на связь.

Сыновья-срочники Екатерины, Ирины и Светланы, которые находились в Судже, также перестали выходить на связь несколько дней назад. Сын Светланы 6 августа в 19:52 написал ей, что идет "на подкрепление".

Племянник Евгении из Новоалтайска, призван на срочную службу осенью 2023 года, последний раз выходил на связь 7 августа. Он попал в Суджу в мае – июне 2024 года. Когда начали обстреливать российские позиции в Курской области, он успел сообщить близким, что жив и не пленен, но "много срочников попали в плен".

На позиции, где был племянник Евгении, было еще 30 солдат-срочников. По словам российского призывника, сейчас те, кто не был убит и пленен, ждут эвакуации.

Что часть срочников эвакуируют, журналистам рассказала также волонтер Яна, которая готовила обеды для срочников на границе в Курской области. Женщина отметила, что у всех призывников в Курской области разная судьба, некоторых из них эвакуировали.

Россиянам врут, что в Курской области на позициях срочников не было

Сына-срочника Юлии из Сыктывкара призвали в декабре 2023 года, в Суджанский район россиянин попал в апреле 2024 года. Он перестал выходить на связь три дня назад. Последнее сообщение от него Юля получила в 10 вечера 5 августа.

Сейчас Юлия не знает, что с ее сыном, но от матерей других солдат-срочников она узнала, что когда произошел прорыв границы в Курской области, призывники держали оборону и многие попали в плен.

"Когда захватили Гуево, мальчишки из окружения писали матерям, просили помощи. Но мы в Москву вообще не можем дозвониться, военкоматы отвечают нам: "Что вы за глупости говорите, их там нет, у них просто забрали телефоны". В общем за дураков нас держат. В госпитале Курска нам информацию не дают, говорят, что как никогда раненых очень много", – сказала Юлия.

Как рассказала журналистам Ксения из Оренбурга, ее 20-летний сын Даниил был с ней на связи все последние дни и, по ее словам, находится сейчас в госпитале в Курске. Даниил был призван на срочную службу в ноябре 2023 года, прошел "обучение" в Коврове Владимирской области, затем, по словам Ксении, в мае 2024 года его перевели сначала в город Клинцы Брянской области, а после этого в Суджу.

6 августа Даниил рассказал, что его и еще трех срочников хотели перевести на переезд российско-украинской границы на "передержку". Но в конце концов Даниила эвакуировали. Позиция, где он находился, была "на каком-то заброшенном заводе", рассказала его мать Ксения.

Электричества не было. Зашли военные, начали стрелять, они подумали, что украинцы. Сбежали с этого завода, потом наткнулись на других ребят из другой роты, они их вывезли. Как оказалось, это зашли наши, стреляли в воздух. Думали, что там украинские военные. Когда убегал, повредил сильно руку, поэтому сейчас в больнице,

– говорит Ксения.

По словам женщины, в госпитале сын написал ей, что все срочники, которых вместе с ним вывезли, сейчас живы. А вот кто был ближе к границе, те погибли, или были взяты в плен.

Сколько срочников могло быть в Курской области

Волонтер Яна, которая готовила обеды для солдат на границе, рассказала журналистам, что возле Суджи было не менее 15 позиций и почти на каждой были срочники.

Родственницы солдат также отметили, что в Суджинском районе было много опорных пунктов, и на каждом от 7 до 30 срочников.

По словам матери срочника из Сыктывкара Юлии, 52 родственницы солдат-срочников, которые находились в районе Суджи, объединились и сейчас пытаются найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны.

Контрактник, который служил в Курской области в марте – мае 2024 года, сказал, что на границе с Сумской областью Украины было несколько рот срочников. В Суджинском районе также были пограничные войска и бойцы кадыровского батальона "Ахмат".

Переброска срочников в регион продолжается и сейчас

Журналистам оппозиционного телеканала "Дождь" родственники срочников, что срочников перебрасывали в Курскую область незадолго до прорыва границы. Переброски продолжаются и сейчас

В марте их отправили в Курск. У него был телефон, он нам писал, что они копают окопы. А потом телефон сожгли, забрали. И вот с 18 июля никакой связи с ним. Мы даже не знаем, в какой части он служит. Нам ничего не сообщили,

– рассказала сестра срочника Надежда (имя изменено).

Друг срочника из Москвы, которого зовут Семен (имя изменено), рассказал журналистам, что в Курскую область срочников отправляли и из российской столицы.

"Людей отправляют на границу. Как он говорит, обороняться. Мол, в бой не бросают. Говорят: "Вы будете держать оборону". Но разве что оборона предполагает бой. Их там обрабатывают, говорят: "Враг не жалеет наших мирных, надо защищать", – сказал россиянин.

В издании "Люди Байкала" также писали, что в Курской области могли быть несколько сотен срочников со всей России, в том числе из Иркутской области. Так, тетя одного из призывников рассказала, что срочников готовят к отправке на границу с Украиной – в Курскую и Белгородскую области.

Командиры объявили им, что после прохождения курса молодого бойца (три месяца) они поедут в приграничные территории на смену срочникам осеннего призыва.