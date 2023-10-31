Россияне атаковали маршрутку в Херсоне: в каком состоянии ранены
Российские военные 30 октября обстреляли маршрутку с пассажирами в Херсоне. Известно, что в результате есть раненые.
В эфире марафона "Суспильне. Сопротивление" руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал подробнее о ситуации. Он сообщил, в каком состоянии пострадавшие от российских обстрелов.
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Что известно о пострадавших
По его словам, одна из раненых в маршрутке – в тяжелом состоянии. За ее жизнь продолжают бороться медики. Известно, что еще одну раненую уже прооперировали.
Что касается остальных пяти человек, то у них осколочные ранения и контузия. Толоконников отметил, что состояние большинства из них – легкое.
Отметим, что российские военные 30 октября ударили по Днепровскому району Херсона. Собственно, под обстрел попало маршрутное такси, принадлежащее коммунальному предприятию города.
Россияне продолжают атаковать Херсон
- Утром 31 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал подробнее о ситуации в регионе. Он отметил, что оккупанты за минувшие сутки продолжили поливать огнем область.
- Так, за прошедшие сутки враг совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, а также авиации. Только по Херсону россияне выпустили 36 снарядов.
- Также зафиксировали 38 прилетов управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсона. Попадания зафиксировали в Бериславском и Херсонском районах.
- Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, административные здания в Бериславском и Херсонском районах, предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне.
- От рук врага погиб один человек. Еще 16 получили ранения.
- Добавим, что к вечеру 30 октября россияне ударили по Велетенскому. В результате ранения получил мужчина 1958 года рождения. Кроме того, под огнем был Кизомис. Известно, что окупать попали в начальную школу.
Отмечаем важность пребывания в укрытиях, когда раздается воздушная тревога. К сожалению, враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент.