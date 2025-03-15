Дроны атакуют Миллерово, откуда россияне запускают "Шахеды"

Вечером 15 марта российские паблики начали жаловаться на атаку дронов в Ростовской области. Предварительно, БПЛА могут "охотиться" за аэродромом Миллерово.

Так, местные телеграмм-каналы пишут о звуках БПЛА, которые слышны в Миллеровском районе, передает 24 Канал.

Смотрите также В сети показали вероятное применение "Длинного Нептуна": куда в России он попал

Дроны атакуют военный аэродром в России

Еще один источник сообщает о том, что между Миллеровым и Морозовском могли сбить один ударный дрон.

Беспилотник "громко" направляется делать "хлопок" на аэродроме: смотрите видео

Отметим, что от Миллерово до линии боевого соприкосновения более 150 километров. Но аэродром не в самом городе, а в 5 километрах на северо-запад. Отсюда Россия едва ли не каждую ночь запускает "Шахеды" на Украину.

Обратите внимание! В ночь на 14 марта враг использовал для удара по Украине 178 дронов различных типов. Оккупанты запускали БПЛА с 6 направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда.

К слову, в Морозовске тоже расположен военный аэродром. Его, как и Миллерово, уже неоднократно успешно атаковали дроны.