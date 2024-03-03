В эпицентре – жилые дома: россияне ударили "Искандером" по Покровску, С-300 – по Мирнограду

Российские военные в очередной раз нанесли ракетные удары по Донецкой области. Оккупанты ударили из С-300 по Мирнограду и "Искандером" по Покровску. Не обошлось без пострадавших.

Бойцы Путина осуществили массированную атаку на Мирноград ночью 3 марта. Утром россияне ударили по Покровску. Под прицелом врага оказались жилые дома, передает 24 Канал.

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Ударили по Мирнограду 4 ракетами, ранили 3 человека

Глава Донецкой ОВА рассказал, что в полночь россияне ударили ракетами по Мирнограду.

Ранили 3 человека, повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк,

– отметил Вадим Филашкиш.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что в ночь на 3 марта вооруженные силы России осуществили массированную ракетную атаку на Мирноград, выпустив 4 ракеты, предварительно, С-300.

Под прицел оккупантов попал микрорайон с плотной жилой застройкой. В результате попадания средств поражения по многоквартирным домам телесные повреждения в своих домах получили трое мирных граждан – две женщины 33 и 50 лет, а также 37-летний мужчина,

– сообщили в прокуратуре.

Добавили, что пострадавших доставили в больницу. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ушибы и ранения тела. Медики оказывают пострадавшим квалифицированную помощь.

Среди поврежденных объектов по меньшей мере 12 многоэтажных и 13 частных домов, учебные заведения, магазин, автобус.

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Россияне обстреляли ракетами Мирноград и Покровск / Фото ОВА, прокуратуры, полиции

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В результате обстрела Покровска 3 раненых

Уже в 06:30 российские террористы ударили ракетой "Искандер-М" по Покровску.

В эпицентре взрывов также оказались жилые дома. Две женщины 24 и 52 лет получили осколочные ранения. Кроме многоквартирных домов, повреждены автомобили и газовая магистраль,

– рассказали в прокуратуре.

Глава ОВА рассказал, что в результате российского обстрела повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.

Прокуроры на местах в Покровске и Мирнограде принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных оккупантами. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.