На Московскую область совершена самая масштабная атака за всю войну, – Стерненко
Россию 17 мая атаковали беспилотники. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что это самая большая атака БпЛА на Московскую область с начала войны.
Что известно об атаке БпЛА по России?
Московскую область 17 мая атаковали беспилотники. По словам Стерненко, удары по России с каждым разом будут масштабнее.
На Московскую область осуществлена самая масштабная атака с начала войны. Но дальше будут и более крупные. И на саму Москву тоже. Всему свое время,
– заявил Стерненко.
Российские СМИ сообщили, что это якобы самая большая атака за 2026 год, а оккупанты начали жаловаться в соцсетях на громкие взрывы.
Также оккупанты начали массово жаловаться в соцсетях на громкие взрывы и постоянную работу ПВО. Враг жалуется на "полностью черное небо" и сильно паникует.
Важно! Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что Россия почти исчерпала стратегический запас ракет и пытается поддерживать ощущение напряжения ударами. Он отметил, что враг "деградирует" во всех направлениях, тогда как Украина активно противодействует.
Какие последствия атаки БпЛА на Московскую область?
В ночь на 17 мая московский аэропорт Шереметьево подвергся атаке беспилотников, что повлекло пожар на территории аэропорта. В результате в аэропорту отменили или перенесли около 200 рейсов, а в аэропорту Внуково почти 100 рейсов.
У Московской области атакована Солнечногорская топливно-наливная станция. Сначала был взрыв, а потом – пожар. Станция является частью магистральных нефтепродуктопроводов и продолжает гореть, ее пытаются потушить.
Как рассказывают очевидцы, во время атаки работники на стойках регистрации и в магазинах оставили свои рабочие места. В аэропорту также выключили главное табло, оставив только рекламные трансляции.
Также партизаны нарушили работу нескольких башен связи в Московской области, что затруднило контроль целей на низких высотах. После диверсии система ПВО потеряла часть точек наблюдения, что снизило скорость реагирования.