Отремонтируют – снова ударим: где у россиян проблемы после атак по мостам Херсонской области
Чонгарский и Генический мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области "наклонились" 6 августа. Из-за разрушения больше проблем с логистикой российские оккупанты имеют на Херсонском и Запорожском (Мелитопольском) направлениях.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в первую очередь атака на мосты усложняет логистику группировки оккупантов на Херсонском направлении.
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"Я не исключаю, что это может создать проблемы и на Мелитопольском направлении. Из Крыма на Мелитополь была прямая железнодорожная ветка. Сегодня ее не существует. Что нужно делать? Возить грузовиками. Грузовики – это не поезд, много не погрузишь на них", – заметил Жданов.
Понтонные переправы не помогут
На Геническом мосту очень серьезные разрушения. Внутри Чонгарского моста образовалась дыра у основания, где мост стыкуется с берегом. Возможно, мост в таком состоянии, что на него и грузовик не заедет, предположил Олег Жданов.
Они будут пытаться восстанавливать мост. В любом случае мы увидим понтонную переправу. Но у понтонной переправы нет такой пропускной способности, как у моста. Поэтому это очень хорошо,
– считает он.
Генштаб имеет план и уничтожает логистику россиян. Если украинскому командованию нужно будет уничтожить мосты, как бы враг не восстанавливал их, все равно туда прилетит.
"Они отремонтируют – мы снова ударим. У нас теперь два типа ракет, которые туда долетают: британская Storm Shadow и французская SCALP", – добавил военный эксперт.
Жданов о разрушениях на мостах Херсонской области: смотрите видео
"Хлопок" на мостах в районах Чонгара и Геническа: главное
- В воскресенье, 6 августа, атаковали два моста в Херсонской области. ВСУ поразили два ключевых пути логистики россиян – Чонгарский и Генический автомобильные мосты. На кадрах, которые выложили в сеть, можно увидеть, что по Чонгарскому мосту было несколько попаданий.
- Местные коллаборанты заявили, что якобы украинские защитники выпустили по переправе 12 ракет и 9 из них "удалось сбить" благодаря "успешной работе ПВО". Владимир Сальдо уверял, что мост получил незначительные повреждения.
- В Министерстве обороны Украины отреагировали на атаки по мостам. В ведомстве посвятили атакам по Чонгарскому и Геническому мосту лаконичный пост. Заметили, что минувшей ночью десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow, но нашли их в Чонгаре и под Геническом.