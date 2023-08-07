Отремонтируют – снова ударим: где у россиян проблемы после атак по мостам Херсонской области

Чонгарский и Генический мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области "наклонились" 6 августа. Из-за разрушения больше проблем с логистикой российские оккупанты имеют на Херсонском и Запорожском (Мелитопольском) направлениях.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в первую очередь атака на мосты усложняет логистику группировки оккупантов на Херсонском направлении.

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"Я не исключаю, что это может создать проблемы и на Мелитопольском направлении. Из Крыма на Мелитополь была прямая железнодорожная ветка. Сегодня ее не существует. Что нужно делать? Возить грузовиками. Грузовики – это не поезд, много не погрузишь на них", – заметил Жданов.

Понтонные переправы не помогут

На Геническом мосту очень серьезные разрушения. Внутри Чонгарского моста образовалась дыра у основания, где мост стыкуется с берегом. Возможно, мост в таком состоянии, что на него и грузовик не заедет, предположил Олег Жданов.

Они будут пытаться восстанавливать мост. В любом случае мы увидим понтонную переправу. Но у понтонной переправы нет такой пропускной способности, как у моста. Поэтому это очень хорошо,

– считает он.

Генштаб имеет план и уничтожает логистику россиян. Если украинскому командованию нужно будет уничтожить мосты, как бы враг не восстанавливал их, все равно туда прилетит.

"Они отремонтируют – мы снова ударим. У нас теперь два типа ракет, которые туда долетают: британская Storm Shadow и французская SCALP", – добавил военный эксперт.

Жданов о разрушениях на мостах Херсонской области: смотрите видео

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