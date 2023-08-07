Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, насамперед атака на мости ускладнює логістику угрупування окупантів на Херсонському напрямку.

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"Я не виключаю, що це може створити проблеми і на Мелітопольському напрямку. З Криму на Мелітополь була пряма залізнична гілка. Сьогодні її не існує. Що треба робити? Возити вантажівками. Вантажівки – це не потяг, багато не навантажиш на них", – зауважив Жданов.

Понтонні переправи не допоможуть

На Генічеському мосту дуже серйозні руйнування. Всередині Чонгарського мосту утворилась дірка в основі, де міст стикується з берегом. Можливо, міст у такому стані, що на нього й вантажівка не заїде, припустив Олег Жданов.

Вони будуть намагатися відновлювати міст. У будь-якому випадку ми побачимо понтонну переправу. Але понтонна переправа не має такої пропускної спроможності, як у мосту. Тому це дуже добре,

– вважає він.

Генштаб має план та знищує логістику росіян. Якщо українському командуванню потрібно буде знищити мости, то як би ворог не відновлював їх, все одно туди прилетить.

"Вони відремонтують – ми знову вдаримо. У нас тепер 2 типи ракет, які туди долітають: британська Storm Shadow та французька SCALP", – додав військовий експерт.

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