Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, насамперед атака на мости ускладнює логістику угрупування окупантів на Херсонському напрямку.
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"Я не виключаю, що це може створити проблеми і на Мелітопольському напрямку. З Криму на Мелітополь була пряма залізнична гілка. Сьогодні її не існує. Що треба робити? Возити вантажівками. Вантажівки – це не потяг, багато не навантажиш на них", – зауважив Жданов.
Понтонні переправи не допоможуть
На Генічеському мосту дуже серйозні руйнування. Всередині Чонгарського мосту утворилась дірка в основі, де міст стикується з берегом. Можливо, міст у такому стані, що на нього й вантажівка не заїде, припустив Олег Жданов.
Вони будуть намагатися відновлювати міст. У будь-якому випадку ми побачимо понтонну переправу. Але понтонна переправа не має такої пропускної спроможності, як у мосту. Тому це дуже добре,
– вважає він.
Генштаб має план та знищує логістику росіян. Якщо українському командуванню потрібно буде знищити мости, то як би ворог не відновлював їх, все одно туди прилетить.
"Вони відремонтують – ми знову вдаримо. У нас тепер 2 типи ракет, які туди долітають: британська Storm Shadow та французька SCALP", – додав військовий експерт.
Жданов про руйнування на мостах Херсонщини: дивіться відео
"Бавовна" на мостах в районах Чонгара та Генічеська: головне
- У неділю, 6 серпня, атакували два мости у Херсонській області. ЗСУ уразили два ключові шляхи логістики росіян – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити, що по Чонгарському мосту було декілька влучань.
- Місцеві колаборанти заявили, що нібито українські захисники випустили по переправі 12 ракет та аж 9 з них "вдалось збити" завдяки "успішній роботі ППО". Владімір Сальдо запевняв, що міст зазнав незначних пошкоджень.
- У Міністерстві оборони України відреагували на атаки по мостах. У відомстві присвятили атакам по Чонгарському та Генічеському мосту лаконічний пост. Зауважили, що минулої ночі десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow, але знайшли їх в Чонгарі та під Генічеськом.