Это акция мести за Сумы: удар по 112 бригаде россиян имеет еще одно важное значение

Утром 16 апреля украинские дроны атаковали расположение российской 112 гвардейской бригады ракетных войск в Шуе Ивановской области. Именно эта бригада осуществила удар ракетами "Искандер-М" по Сумах 13 апреля.

В результате удара по российскому городу Шуя известно о поражении зданий, в результате чего возникли пожары. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, какие цели, кроме мести, преследовал дроновой удар по расположению россиян в Ивановской области.

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Пытаемся контролировать жирные российские цели

Жмайло отметил, что есть информация о поражении по меньшей мере трех зданий.

Мы бьем из наших старых проверенных дронов "Лютый", которые могут поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Мы их активно используем как минимум с 2023 года,

– подчеркнул он.

Российский объект, что был поражен, расположен в 700 километрах от российско-украинской границы.

Мы стараемся жирные российские военные цели постоянно брать под огневой контроль, чтобы туда летели наши дальнобойные дроны, – заметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Все это, по его словам, сковывает логистику врага в этом районе. Потому что во время прилетов раздается сигнал воздушной тревоги и эта военная часть, командные пункты не могут выполнять свои функции.

Для россиян это – акция мести со стороны Украины за их террористические акты, которые они совершили абсолютно сознательно. Враг использовал баллистику, причем с кассетной боевой частью именно для того, чтобы ударить по гражданским,

– подчеркнул Жмайло.

В то же время разносилась информация, что целью этих террористических актов были якобы военные. Однако, по его мнению, для ударов по зданиям, которые имеют бетонные перекрытия, гораздо логичнее было бы использовать баллистику с унитарной боевой частью, которая должна была пробить более защищенные сооружения.

Учитывая зону российского удара – город Сумы, он должен был поддержать наступательные действия российской группировки войск "Север".

Обратите внимание! В результате атаки по расположению 112 бригады в Ивановской области был поражен штаб, казарму и учебный корпус, внутри которых, предположительно, находилось большое количество личного состава бригады. Из опубликованных видео изнутри казармы видно, что атака стала неожиданностью для оккупантов.

Оно пытается, по его словам, давить на украинскую оборону на Сумщине и Белгородщине и поддерживает наступательные действия на севере Харьковщины. А враг намерен активизировать там боевые действия и проводит накопление сил и средств.

Поэтому ну кроме мести, по мнению Дмитрия Жмайло, Украине очень важно постоянно держать под огневым контролем основные российские военные объекты: аэродромы, командные пункты, склады с боеприпасами. Это как минимум не позволит врагу нормально функционировать и планировать следующие террористические акты.

Напомним, что именно 112 ракетная бригада и 448-я ракетная бригада россиян нанесли удар по Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате атаки погибли 36 человек, 125 – пострадали. Известно, что 112 бригада имеет на вооружении ОТРК "Искандер".