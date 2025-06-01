Мединский убежал от журналистов после вопроса об атаке на аэродромы России: видео

2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Накануне этого события СБУ осуществила масштабную атаку на вражеские аэродромы. С просьбой прокомментировать этот иницидент журналисты обратились к главе российской делегации Владимиру Мединскому.

Журналисты поймали Мединского, когда тот выходил из машины после прибытия в Стамбул, и спросили: "А как там удары по российской территории", передает 24 Канал.

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Что ответил Мединский

На кадрах видно, что этот вопрос заставил Мединского чувствовать себя неловко. Он бросил несколько коротких слов: "Все видел, все знаю. Все завтра", и фактически убежал от журналистов.

Мединский убегает от прессы: смотрите видео

Напомним, что в минобороны России признали атаку на 5 своих аэродромов в Мурманской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Рязанской областях. Действия Украины оккупанты назвали "терактом". Также они отказались признать катастрофические последствия удара по аэродромам, заявив, что атаки дронов были отбиты.

Правда признали, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Отметим, что аэродромы в России атаковали 117 дронов. Был поражен 41 стратегический самолет противника. Враг понес потери на около 7 миллиардов долларов.