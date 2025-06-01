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24 Канал Новости Украины За день до ада: спутниковые снимки показали, сколько самолетов было на "Белой" и "Энгельсе"
1 июня, 17:19
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За день до ада: спутниковые снимки показали, сколько самолетов было на "Белой" и "Энгельсе"

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 1 июня СБУ атаковала авиабазы "Белая" и "Энгельс".
  • На авиабазе "Энгельс" как раз продолжались работы по расширению, в частности строительство новых рулежных дорожек и стоянок для бомбардировщиков и истребителей.
  • На "Белой" находились более 90 самолетов различных типов.

1 июня СБУ атаковала несколько российских военных аэродромов. В частности, под удар попали авиабаза "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области.

СБУ сообщила, что спецоперацию по поражению вражеских аэродромов готовила полтора года. В общем уничтожен не менее 41 самолет стратегической авиации России, передает 24 Канал.

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Какие и сколько самолетов было на "Белой" за день до катастрофы

Спутниковая разведка авиабаз AviVector сообщает, что по состоянию на утро 31 мая на аэродроме "Белая" в Иркутской области были размещены:

  • 7 бомбардировщиков Ту-160;
  • 6 Ту-95МС;
  • 2 заправщика Ил-78М;
  • 6 транспортников Ан-26;
  • 2 Ан-12;
  • 39 дальних бомбардировщиков Ту-22М3;
  • 30 истребителей-перехватчиков МиГ-31;

По сравнению с предыдущими снимками, 10 Ту-22М3 были перемещены из северо-западной части стоянки в центрально-восточную. Еще один, вероятно, выполнял тренировочный полет или был передислоцирован.

Шесть бомбардировщиков Ту-95МС прибыли с авиабазы Оленя, откуда участвовали в недавнем ударе по Украине.

Количество истребителей МиГ-31 возросло с 25 до 30 единиц.

Аэродром "Белая" накануне атаки БПЛА / Фото AviVector

Какая обстановка была на "Энгельсе" за 2 дня до атаки

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области продолжаются работы по расширению.

Сравнение спутниковых снимков показывает, что 23 марта Россия начала строительство новых рулежных дорожек и стоянок для бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также для истребителей, в частности Су-35.

По состоянию на 30 мая на снимках видно 9 новых стоянок для самолетов, новое перронное покрытие для стратегических бомбардировщиков и веерообразное расположение рулежных дорожек.

Аэродром "Энгельс" за два дня до атаки БПЛА / Фото AviVector