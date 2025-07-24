Ракетная атака на Черкассы: пылали пожары, есть пострадавшие, разрушены могилы на кладбище

Российские оккупанты ночью 24 июля атаковали украинские города. В результате ракетной атаки на Черкассы в нескольких локациях пожары.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует 24 Канал.

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Какие последствия ракетной атаки по Черкассам?

Утром глава ОВА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.

"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.

Указывалось, что 6 человек получили ранения.

Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем, все пожары уже ликвидированы.

Количество пострадавших в результате удара по Черкассам возросло до 7, среди них ребенок, о чем сообщил городской голова Черкасс.

По состоянию на половину 8 часов утра стало известно о разрушениях на городском кладбище №4, о чем сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.

"Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", – написал он.

Разрушение на кладбище в Черкассах / Фото Анатолия Бондаренко

Добавим, что в эфире телемарафона глава ОВА отметил, что Черкасская область на рассвете была атакована крылатыми ракетами.

"Есть 3 локации падения обломков указанных ракет", – отметил он.

Среди пострадавших ребенок 9 лет. По его словам, около двух десятков жилых домов повреждены. Также среди поврежденных зданий есть учебные заведения, здравоохранения. Также было повреждено очень много автомобилей в результате пожара.

"Именно пожар и дым, который был вызван горением этих автомобилей, и был виден практически над всем городом", – сообщил он.

Полиция документирует военное преступление России.

Последствия вражеской атаки / Фото Нацполиции

Спасатели вместе с саперами ГСЧС работают сразу на нескольких локациях. По состоянию на 9:14 уже ликвидирован пожар на общей площади 200 квадратных метров и возгорание грузового автомобиля.

Повреждены окна и кровли 9-ти двухэтажных многоквартирных жилых домов. Предварительно повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек и местное кладбище,

– сообщили в ГСЧС.

Сейчас продолжается обследование территорий.

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Напомним, что ночью в Черкассах и в окрестностях города было слышно серию взрывов. После серии взрывов городской голова Черкасс Бондаренко призвал горожан закрыть окна:

"Черкасчане!!! Просим закрыть окна, детали позже!", - написал чиновник в фейсбуке.

Отметим, россияне атаковали регион ударными БпЛА, а затем ракетами.