Ракетная атака на Черкассы: пылали пожары, есть пострадавшие, разрушены могилы на кладбище
- В результате ракетной атаки на Черкассы в нескольких локациях города фиксировали пожары, есть пострадавшие.
- Впоследствии стало известно, что все пожары уже ликвидированы.
Российские оккупанты ночью 24 июля атаковали украинские города. В результате ракетной атаки на Черкассы в нескольких локациях пожары.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует 24 Канал.
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Какие последствия ракетной атаки по Черкассам?
Утром глава ОВА сообщил о последствиях ракетной атаки на областной центр.
"Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают", – сообщил он.
Указывалось, что 6 человек получили ранения.
Вскоре Табурец предоставил обновленную информацию и сообщил, что ситуация под контролем, все пожары уже ликвидированы.
Количество пострадавших в результате удара по Черкассам возросло до 7, среди них ребенок, о чем сообщил городской голова Черкасс.
По состоянию на половину 8 часов утра стало известно о разрушениях на городском кладбище №4, о чем сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он отметил, что российские оккупанты воюют даже с мертвыми.
"Просим родных, чьи могилы находятся в этом секторе, подходить к мастеру с 12:00", – написал он.
Разрушение на кладбище в Черкассах / Фото Анатолия Бондаренко
Добавим, что в эфире телемарафона глава ОВА отметил, что Черкасская область на рассвете была атакована крылатыми ракетами.
"Есть 3 локации падения обломков указанных ракет", – отметил он.
Среди пострадавших ребенок 9 лет. По его словам, около двух десятков жилых домов повреждены. Также среди поврежденных зданий есть учебные заведения, здравоохранения. Также было повреждено очень много автомобилей в результате пожара.
"Именно пожар и дым, который был вызван горением этих автомобилей, и был виден практически над всем городом", – сообщил он.
Полиция документирует военное преступление России.
Последствия вражеской атаки / Фото Нацполиции
Спасатели вместе с саперами ГСЧС работают сразу на нескольких локациях. По состоянию на 9:14 уже ликвидирован пожар на общей площади 200 квадратных метров и возгорание грузового автомобиля.
Повреждены окна и кровли 9-ти двухэтажных многоквартирных жилых домов. Предварительно повреждены по меньшей мере 15 многоэтажек и местное кладбище,
– сообщили в ГСЧС.
Сейчас продолжается обследование территорий.
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Напомним, что ночью в Черкассах и в окрестностях города было слышно серию взрывов. После серии взрывов городской голова Черкасс Бондаренко призвал горожан закрыть окна:
"Черкасчане!!! Просим закрыть окна, детали позже!", - написал чиновник в фейсбуке.
Отметим, россияне атаковали регион ударными БпЛА, а затем ракетами.