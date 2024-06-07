Повреждены амбулатория, дома и авто: оккупанты ударили "Шахедами" по Чугуеву

Россияне нанесли удары дронами по Чугуеву в ночь на 7 июня, повредив медицинское учреждение. Правоохранители уже документируют последствия атаки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако повреждения гражданской инфраструктуры существенные.

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Последствия атаки по Чугуеву

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что россияне повредили амбулаторию, почту, станцию технического обслуживания и автомобили. В многоэтажных жилых домах выбило окна.

В результате попадания БпЛА в землю поврежден автомобиль, забор, водопроводную трубу, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулаторию, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО,

– уточнили в ОВА.

Правоохранители открыли дело

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженных сил России,

– сообщили в прокуратуре.

Отметим, что также в ночь на 7 июня 2024 года россияне совершили гибридную атаку по Украине, снова ударив по объектам критической инфраструктуры Украины.

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