Поврежденные дома, колледж и детсад: последствия атаки по Днепру

После обеда 2 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте атаки до сих пор продолжаются спасательные работы, в больницу госпитализировали 12 человек.

2 апреля около 16:40 российская армия атаковала город ракетой. В результате взрыва ранения получили люди, среди которых – дети.

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Последствия обстрела Днепра

Председатель ДОР Николай Лукашук сообщил, что в Днепре сильно поврежден колледж – там разбиты столовая, актовый зал, фасад и окна.

Дети изо всех сил бежали в укрытие. Оставили открытые тетради, учебники и перекусы прямо на партах. До сегодняшнего вечера здесь была комфортная среда для обучения. А теперь – побитая посуда, стены, поломанные пополам двери,

– сказал Лукашук.

Он отметил, что все живы. Однако ранения получили четверо учеников и двое сотрудников, когда уже мимо окна добегали до укрытия.

Я хочу поблагодарить преподавателей колледжа за слаженные действия, за то, что вовремя собрали всех в убежище. Если бы не это, трудно представить последствия. Тем более, что в заведении находятся дети ВПО и те, что находятся там на круглосуточном пребывании,

– добавил он.

Общественное пишет, что ученик спортивного заведения Тимур на момент взрыва был на занятии в бассейне.

Полетели все окна, все стекло, полностью полетело на нас. Мы еле успели выбежать оттуда. Там все двери выломаны. Актовый зал разрушен. Есть раненые, женщины из кухни видел раненые. Лицо в крови., девушка с порезом на брови,

– сказал он.

Разрушения в колледже: фото Дмитрий Лукашук

Дмитрий Лукашук отметил, что кроме колледжа повреждены детский сад и предприятие. На территории предприятия возник пожар, огонь уже укротили спасатели. Кроме этого, в многоэтажках возле места обстрела выбило окна в домах.

В городе 18 раненых: в каком они состоянии

В общем из-за сегодняшней ракетной атаку на Днепр пострадали 18 человек.

12 раненых госпитализировали, пятеро среди них – это дети. Они в состоянии средней тяжести и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте атаки работают врачи, чрезвычайники и полицейские. В частности они оказывают помощь пострадавшим, обследуют и документируют повреждения инфраструктуры.

На месте происшествия также развернули мобильный пункт приема обращений граждан.

Последствия обстрела Днепра: фото Нацполиция, Суспільне