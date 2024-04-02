2 квітня близько 16:40 російська армія атакувала місто ракетою. Внаслідок вибуху поранень зазнали люди, серед яких – діти.
Дивіться також Росія вдарила по Дніпру ракетою: поранено п'ятеро дітей
Наслідки обстрілу Дніпра
Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що у Дніпрі сильно пошкоджено коледж – там потрощені їдальня, актова зала, фасад та вікна.
Діти чимдуж бігли в укриття. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах. До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер – побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері,
– сказав Лукашук.
Він зазначив, що всі живі. Однак поранення зазнали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття.
Я хочу подякувати викладачам коледжу за злагоджені дії, за те, що вчасно зібрали всіх у сховищі. Якби не це, важко уявити наслідки. Тим паче, що у закладі перебувають діти ВПО і ті, що знаходяться там на цілодобовому перебуванні,
– додав він.
Суспільне пише, що учень спортивного закладу Тимур на момент вибуху був на занятті у басейні.
Полетіли всі вікна, все скло, повністю полетіло на нас. Ми ледве встигли вибігти звідти. Там всі двері виламані. Актова зала зруйнована. Є поранені, жінки з кухні бачив поранені. Обличчя в крові, дівчина з порізом на брові,
– сказав він.
Руйнування у коледжі: фото Дмитро Лукашук
Дмитро Лукашук зазначив, що окрім коледжу пошкоджено дитячий садок та підприємство. На території підприємства виникла пожежа, вогонь вже приборкали рятувальники. Крім цього, у багатоповерхівках біля місця обстрілу повибивало вікна у будинках.
У місті 18 поранених: в якому вони стані
- Загалом через сьогоднішню ракетну атаку на Дніпро постраждали 18 людей.
- 12 поранених госпіталізували, п'ятеро серед них – це діти. Вони у стані середньої тяжкості й отримують всю необхідну медичну допомогу.
- Наразі на місці атаки працюють лікарі, надзвичайники та поліцейські. Зокрема вони надають допомогу постраждалим, обстежують та документують пошкодження інфраструктури.
- На місці події також розгорнули мобільний пункт прийому звернень громадян.
Наслідки обстрілу Дніпра: фото Нацполіція, Суспільне