2 квітня близько 16:40 російська армія атакувала місто ракетою. Внаслідок вибуху поранень зазнали люди, серед яких – діти.

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Наслідки обстрілу Дніпра

Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що у Дніпрі сильно пошкоджено коледж – там потрощені їдальня, актова зала, фасад та вікна.

Діти чимдуж бігли в укриття. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах. До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер – побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері,
– сказав Лукашук.

Він зазначив, що всі живі. Однак поранення зазнали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття.

Я хочу подякувати викладачам коледжу за злагоджені дії, за те, що вчасно зібрали всіх у сховищі. Якби не це, важко уявити наслідки. Тим паче, що у закладі перебувають діти ВПО і ті, що знаходяться там на цілодобовому перебуванні,
– додав він.

Суспільне пише, що учень спортивного закладу Тимур на момент вибуху був на занятті у басейні.

Полетіли всі вікна, все скло, повністю полетіло на нас. Ми ледве встигли вибігти звідти. Там всі двері виламані. Актова зала зруйнована. Є поранені, жінки з кухні бачив поранені. Обличчя в крові, дівчина з порізом на брові,
– сказав він.

Руйнування у коледжі: фото Дмитро Лукашук

Дмитро Лукашук зазначив, що окрім коледжу пошкоджено дитячий садок та підприємство. На території підприємства виникла пожежа, вогонь вже приборкали рятувальники. Крім цього, у багатоповерхівках біля місця обстрілу повибивало вікна у будинках.

У місті 18 поранених: в якому вони стані

  • Загалом через сьогоднішню ракетну атаку на Дніпро постраждали 18 людей.
  • 12 поранених госпіталізували, п'ятеро серед них – це діти. Вони у стані середньої тяжкості й отримують всю необхідну медичну допомогу.
  • Наразі на місці атаки працюють лікарі, надзвичайники та поліцейські. Зокрема вони надають допомогу постраждалим, обстежують та документують пошкодження інфраструктури.
  • На місці події також розгорнули мобільний пункт прийому звернень громадян.

Наслідки обстрілу Дніпра: фото Нацполіція, Суспільне