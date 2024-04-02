2 квітня близько 16:40 російська армія атакувала місто ракетою. Внаслідок вибуху поранень зазнали люди, серед яких – діти.

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Наслідки обстрілу Дніпра

Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що у Дніпрі сильно пошкоджено коледж – там потрощені їдальня, актова зала, фасад та вікна.

Діти чимдуж бігли в укриття. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах. До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер – побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері,

– сказав Лукашук.

Він зазначив, що всі живі. Однак поранення зазнали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття.

Я хочу подякувати викладачам коледжу за злагоджені дії, за те, що вчасно зібрали всіх у сховищі. Якби не це, важко уявити наслідки. Тим паче, що у закладі перебувають діти ВПО і ті, що знаходяться там на цілодобовому перебуванні,

– додав він.

Суспільне пише, що учень спортивного закладу Тимур на момент вибуху був на занятті у басейні.

Полетіли всі вікна, все скло, повністю полетіло на нас. Ми ледве встигли вибігти звідти. Там всі двері виламані. Актова зала зруйнована. Є поранені, жінки з кухні бачив поранені. Обличчя в крові, дівчина з порізом на брові,

– сказав він.

Руйнування у коледжі: фото Дмитро Лукашук

Дмитро Лукашук зазначив, що окрім коледжу пошкоджено дитячий садок та підприємство. На території підприємства виникла пожежа, вогонь вже приборкали рятувальники. Крім цього, у багатоповерхівках біля місця обстрілу повибивало вікна у будинках.

У місті 18 поранених: в якому вони стані

Загалом через сьогоднішню ракетну атаку на Дніпро постраждали 18 людей.

12 поранених госпіталізували, п'ятеро серед них – це діти. Вони у стані середньої тяжкості й отримують всю необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці атаки працюють лікарі, надзвичайники та поліцейські. Зокрема вони надають допомогу постраждалим, обстежують та документують пошкодження інфраструктури.

На місці події також розгорнули мобільний пункт прийому звернень громадян.

Наслідки обстрілу Дніпра: фото Нацполіція, Суспільне