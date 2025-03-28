Враг направил на Днепр около 20 дронов: жуткие кадры после прилетов

Россия ночью 28 марта атаковала Днепр более 20 дронами-камикадзе. Одним из мест удара стал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo, где сгорел корабль.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. Ночью 28 марта российские войска совершили массированную атаку на Днепр, направив на город более двух десятков ударных дронов-камикадзе.

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Враг ударил по Днепру дронами

Большинство из них украинским силам ПВО удалось сбить, однако были и попадания.

Вражеские дроны атаковали Днепр: смотреть видео

По информации от Сергея Лысака, в результате удара погибли четыре человека. Раненых уже по меньшей мере 19, из них трое – в тяжелом состоянии. Четверо пострадавших будут лечиться дома, другие находятся в больнице.

Дроновая атака на Днепр / Фото Суспільне, Сергей Лысак

Одним из мест удара стал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo. В результате атаки там сгорел корабль, находившийся на территории заведения.

Из-за вечерней атаки БпЛА в Днепре повреждено несколько многоэтажек, частично разрушена кровля одной из них, выбиты окна и поврежден фасад. В результате удара возникли пожары в почти десятке частных домов, загорелись гаражи и станция техобслуживания.

Целями атаки стали исключительно гражданские объекты: жилые дома, многоэтажка и ресторанный комплекс. Пожар в гостинично-ресторанном комплексе спасателям удалось локализовать. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, сообщают корреспонденты Общественного.

По словам первого заместителя начальника Днепропетровской ОГА Юрия Яндульского, поисково-спасательная операция продолжается.

Российские БпЛА ударили по Днепру / Фото: Нацполиция

По информации Нацполиции, на местах ударов работают все экстренные службы, а правоохранители призывают жителей быть осторожными, так как на улицах могут оставаться опасные обломки.