Атака на Днепропетровщину: 7 ракет сбили, есть попадания в Павлограде, среди пострадавших дети

К утру 1 мая Россия массированно обстреляла Украину ракетами. В частности, захватчики ударили по Днепропетровщине.

Часть ракет удалось сбить. Однако, к сожалению, зафиксировано попадание в Павлоградском районе.

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В Днепропетровской области пострадали 25 человек

Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что ночью враг атаковал область ракетами. Семь из них сбили военные ВК "Восток". Однако есть и попадания, в частности, в Павлоградском районе.

Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети,

– отметил Лысак.

Также он добавил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, однако спасатели уже потушили его.

В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.

Также есть разрушение и в общинах района. В Вербковской – повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – два. В Межирицкой – повреждена школа. "На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется", – отметил глава ОВА.

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Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака

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Коротко о массированной ракетной атаке России 1 мая

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 российские военные атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. В частности, девяти Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двух Ту-160 – из Каспийского моря.

Агрессор выпустил 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Наши защитники сбили 15 вражеских снарядов.