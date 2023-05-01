Атака на Днепропетровщину: 7 ракет сбили, есть попадания в Павлограде, среди пострадавших дети
Источник:Сергей Лысак
К утру 1 мая Россия массированно обстреляла Украину ракетами. В частности, захватчики ударили по Днепропетровщине.
Часть ракет удалось сбить. Однако, к сожалению, зафиксировано попадание в Павлоградском районе.
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В Днепропетровской области пострадали 25 человек
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что ночью враг атаковал область ракетами. Семь из них сбили военные ВК "Восток". Однако есть и попадания, в частности, в Павлоградском районе.
Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети,
– отметил Лысак.
Также он добавил, что в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, однако спасатели уже потушили его.
В жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.
Также есть разрушение и в общинах района. В Вербковской – повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – два. В Межирицкой – повреждена школа. "На местах прилетов работают все службы. Информация уточняется", – отметил глава ОВА.
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Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака
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Коротко о массированной ракетной атаке России 1 мая
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 российские военные атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. В частности, девяти Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двух Ту-160 – из Каспийского моря.
- Агрессор выпустил 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Наши защитники сбили 15 вражеских снарядов.
- В КГВА сообщили, что оккупанты атаковали столицу крылатыми ракетами и дронами. Однако наши воины сбили все враждебные цели.