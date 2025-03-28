Россия снова атаковала газотранспортную систему "Суджа": объект может быть уничтожен

Россия недавно вернула себе под контроль часть Курской области. В то же время там уже несколько раз били по газотранспортной системе "Суджа".

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал. что Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Там вспыхнул пожар

В результате атаки на газоизмерительную станцию там вспыхнул масштабный пожар.

Это уже не первая такая атака по станции. Ранее Россия обвиняла в этом, однако в Генштабе опровергали эти обвинения.

В Генштабе отметили, что Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины. В частности, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа".

Там объяснили, что летом 2024 года станцию бомбили управляемыми авиабомбами, а 18 марта россияне снова ударили по ней КАБами.

В частности, Россия продолжает атаковать эту станцию и уже 21 марта ударила по ней из артиллерии. Стоит добавить, что ранее войска России использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.