Атаки на штаб ГУР действительно были: в разведке открыли подробности

В Главном управлении разведки подтвердили, что оккупанты пытались атаковать здание их ведомства. В то же время, россиянам не удалось достичь поставленных целей.

В конце мая неизвестные беспилотники атаковали Москву, после чего президент России Владимир Путин заявил, что это якобы была месть Украины за удар по штабу ГУР в Киеве. Вместе с тем 21 июня спикер разведки заверил, что захватчикам не удавалось остановить работу структуры ни на час. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала "Киев".

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Атаки на здание ГУР

Как отметил спикер, хоть подтвердить попытки обстрелов со стороны России здания ГУР он может, однако рассказать об этом все-все можно будет только после полного разгрома врага: "Общая ситуация не изменилась. Если говорить об обнародовании информационном, то мы обязательно будем рассказывать больше после победы".

Но нужно знать, что да – атаки были. Однако результата ни желаемого, ни озвученного российским смешным диктатором они (оккупанты – 24 Канал) не достигли и не получили. Работа Главного управления разведки не останавливалась в результате вражеских действий ни на час. В частности, так о физических помещениях мы также можем говорить,

– сказал Юсов.

"Было по меньшей мере две попытки"