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24 Канал Новости Украины Россияне ударили по Харькову 10 раз: известно о пострадавших
12 июля, 07:40
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Россияне ударили по Харькову 10 раз: известно о пострадавших

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Ночью 12 июля Россия осуществила массированную атаку на Харьков, в результате которой пострадали два человека, которых госпитализировали.
  • Российские войска использовали 2 управляемые авиационные бомбы и 8 беспилотников, что привело к повреждению инфраструктуры и возгоранию складских зданий.
  • В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждены автомобили и городские электрические сети.

Ночью 12 июля враг совершил массированную атаку на Украину – пострадал, в частности, Харьков. В городе российский дрон попал в объект критической инфраструктуры, известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Последствия атаки на Харьков

Враг использовал 2 управляемые авиационные бомбы и 8 беспилотников для террора города. Основной удар приняло на себя уже несколько лет не работающее предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий.

В нескольких жилых домах выбиты стекла, повреждено несколько авто, городские электрические сети,
– объяснил Терехов последствия.

Известно о попадании одного из "Шахедов" по объекту критической инфраструктуры. В областной администрации подчеркнули, что пострадали 2 человека – мужчины 55 и 33 лет. Их госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

 