Загорелось три события сразу: последствия утренней атаки на Харьков
Источник:МВД
Россия атаковала Украину крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Под ударом оказался Харьков.
Россия утром 2 января 2024 г. ударила по Украине ракетами из бомбардировщиков ту-95 и МиГ-31К. В результате обстрела в Харькове возникли три пожара.
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Возникло несколько возгораний
В Харькове после вражеских обстрелов произошло несколько возгораний. В Министерстве внутренних дел рассказали, что горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.
По предварительной информации, 1 человек погиб, 41 – получили травмы. Информация пострадавших уточняется, – говорится в сообщении.
Последствия атаки по Харькову / Фото МВД
Массированная атака по Киеву: главное
- Утром 2 декабря Россия атаковала Киев. оккупанты ударили по столице ракетами. По враждебным целям работали силы ПВО. По Киеву били "Кинжалами". Первые взрывы в Киеве прогремели около 7 утра. Дальше звучали снова и снова. По враждебным целям работали Силы ПВО.
- Заметим, что по данным Воздушных сил, оккупанты подняли в небо 9 МиГ-31К. Агрессор запустил в направлении Киева аэробалистические ракеты "Кинжал". Виталий Кличко сообщил, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из здания. По состоянию на 09.30 пострадали 20 человек.
- Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах, говорится в сообщении.