Массированная атака на Харьков: горели пожары, пострадали 6 человек, среди них – 4 спасателей

Ночью 26 июля российские войска ударили по Харькову. Оккупанты атаковали город УАБами, баллистическими ракетами и "Шахедами".

В результате вражеских действий есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Что известно об атаке на Харьков?

Терехов рассказал, что зафиксировано более 20 вражеских ударов за почти 3 ночных часа. В частности, враг запустил 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и потом уже 15 "Шахедов".

Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактную сеть,

– сообщил он.

По состоянию на утро 26 июля продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе.

К сожалению, в результате российской атаки пострадали 6 человек, среди которых – 4 спасателей.

"Они получили ранения уже после первого прилета – во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", – отметил мэр города.

В 13:03 в ГСЧС сообщили, что в городе уже ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом. Чрезвычайники спасли 6 человек, среди них 2 детей.

Последствия обстрела Харькова / Фото: ГСЧС Харьковщины

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К слову, во время ночной атаки россияне направили на Запорожскую область 9 "Шахедов". В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Изуродовано нежилое сооружение.