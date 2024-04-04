Героизм спасателей поражает: кадры из Харькова, куда россияне ударили трижды подряд

Россияне в ночь на 4 апреля массированно ударили по Харькову дронами-камикадзе. Погибли четыре человека, среди них – трое спасателей, которые попали под повторный удар врага.

Удар, в результате которого погибли сотрудники ГСЧС, был третьим по одному и тому же кварталу, информирует 24 Канал. Сначала Россия ударила по частному сектору – там повреждено несколько зданий. Отметим, что воздушную тревогу в Харькове объявили после полуночи.

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"Мы впоследствии вышли, а тут все горит", – рассказала жительница поврежденного обстрелом дома Раиса.

Второй удар был по трехэтажному дому, вспыхнул пожар. Его приехали тушить спасатели. Впоследствии оккупанты ударили в третий раз – между машинами ГСЧС.

Спасатели пытались сделать все возможное, чтобы работать между сигналами воздушной тревоги и сообщениями о вражеских дронах-камикадзе. Сотрудники ГСЧС спасли из-под плит многоквартирного дома мужчину.

Спасатели, несмотря на повторные обстрелы, несмотря на гибель коллег, смогли спасти мужчину. Его вынесли, изъяли из-под плит третьего этажа,

– рассказал спикер управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Пострадавшего передали медикам. Он был в сознании, однако у него были зажаты плитой перекрытия конечности.

"Угроза разрушения конечно была, потому что плиты опирались на диван и перегородку, которая уже частично была разрушена. Мы не могли проводить работы по деблокированию человека во время воздушной тревоги, потому что была угроза повторного обстрела", – рассказал начальник аварийно-спасательной части по ликвидации последствий ЧС Сергей Рашевский.

Какое состояние пострадавших

В общем враг ударил по трем районам Харькова. Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится трое харьковчан. Еще пятеро – в среднем состоянии. Всего в результате атаки пострадали 12 человек.

Среди раненых – полицейская, спасатель, медсестра и слесарь газовой службы. В результате атаки погибла женщина, которая попала под обстрел в другом районе города. Там повреждена 14-этажка.

Благодарность спасателям

Люди, которые пострадали в результате атаки или потеряли жилье, благодарили спасателей за то, что они рискуют собой и приезжают на вызовы.

Приехали пожарные. Погибшие – трое спасателей. Я очень им благодарна за то, что они приехали. Они очень отважные, что приехали к нам. Герои. Я сочувствую семьям,

– сказала жительница поврежденного обстрелом дома Александра.

Удар днем

Также оккупанты ударили по окрестностям Харькова днем 4 апреля – около часа дня. Враг атаковал сотрудников аграрного предприятия, которые работали в поле. Погиб 36-летний мужчина – тракторист. Еще два человека ранены. Они госпитализированы с осколочными ранениями. Предварительно, оккупанты применили ракету "Искандер-М".

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