Удар по Харькову ракетами и атака "Шахедами": хронология 653 дня войны
Украинские защитники дают врагу достойный отпор по всей линии фронта. В то же время, Россия продолжает атаковать мирные украинские города.
Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 653 дня. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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С 24 февраля 2022 года Россия потеряла: Москва бросает русских солдат в штурмы по всей линии фронта. В Институте изучения войны отмечают, что это приводит к безумным потерям у врага. Так, только за ноябрь месяц оккупанты потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях почти 11 тысяч солдат погибшими и ранеными. Значительно больше враждебных потерь на Авдеевском направлении, где выше темп боевых действий. В Киеве 8 декабря прогремели взрывы, там работает противовоздушная оборона. Столица оказалась под прицелом врага. Информация уточняется. На Юге и Востоке есть угроза ракетного удара. Там раздался сигнал оповещения об опасности. В Воздушных силах сообщили о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95МС. Они предупредили об объявлении воздушной тревоги за 5 минут до того, как области начали "краснеть". США имеют возможность оказывать всю необходимую помощь Украине в течение нескольких недель. Однако гарантий по поводу будущих поставок дать не могут. Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что решение о помощи Украине сейчас зависит от Конгресса. Враг ночью "традиционно" запустил по нашей стране очередную партию ударных беспилотников. В Воздушных силах рассказали, как хорошо удалось справиться с ними противовоздушной обороне. Всего над разными регионами сбили 5 БпЛА. Оккупанты около 4 утра нанесли 6 ударов по Харькову. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Еще один раненый – 25-летний мужчина со взрывными травмами. Его госпитализировали в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.
Обновленная статистика потерь врага
Россия несет существенные потери
В Киеве работает ПВО
В части областей и в Киеве тревога
Кирби высказался о том, могут ли США помогать Украине в ближайшие недели
Враг ночью запускал "Шахеды"
Россия ударила по Харькову
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:
Москва бросает русских солдат в штурмы по всей линии фронта. В Институте изучения войны отмечают, что это приводит к безумным потерям у врага.
Так, только за ноябрь месяц оккупанты потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях почти 11 тысяч солдат погибшими и ранеными. Значительно больше враждебных потерь на Авдеевском направлении, где выше темп боевых действий.
В Киеве 8 декабря прогремели взрывы, там работает противовоздушная оборона. Столица оказалась под прицелом врага.
Информация уточняется.
На Юге и Востоке есть угроза ракетного удара. Там раздался сигнал оповещения об опасности.
В Воздушных силах сообщили о возможных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95МС. Они предупредили об объявлении воздушной тревоги за 5 минут до того, как области начали "краснеть".
США имеют возможность оказывать всю необходимую помощь Украине в течение нескольких недель. Однако гарантий по поводу будущих поставок дать не могут.
Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что решение о помощи Украине сейчас зависит от Конгресса.
Враг ночью "традиционно" запустил по нашей стране очередную партию ударных беспилотников. В Воздушных силах рассказали, как хорошо удалось справиться с ними противовоздушной обороне.
Всего над разными регионами сбили 5 БпЛА.
Оккупанты около 4 утра нанесли 6 ударов по Харькову. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах.
Одному человеку была оказана медицинская помощь на месте. По предварительным данным, в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Еще один раненый – 25-летний мужчина со взрывными травмами. Его госпитализировали в больницу. Состояние здоровья удовлетворительное.