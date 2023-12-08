Удар по Харькову ракетами и атака "Шахедами": хронология 653 дня войны

Украинские защитники дают врагу достойный отпор по всей линии фронта. В то же время, Россия продолжает атаковать мирные украинские города.

Украина противостоит полномасштабной российской агрессии уже 653 дня. о главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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