Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео
Источник:Алексей Белошицкий
Ночью российские захватчики запустили по Херсону "Шахеды". Их целью стали мирные жилые дома, учебное заведение и даже больница.
Так, в ночь на 16 ноября под удар российских захватчиков попало медицинское учреждение. В этот момент там находились патрульные и работники больницы.
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В результате атаки пострадал врач
Известно, что пациенты в результате атаки не пострадали. Спикер управления патрульной полиции в Херсонской области Леся Норец рассказала журналистам "Суспильного", что людей успели перевести в бомбоубежище.
Однако, к сожалению, во время проведения эвакуации пациентов травм получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.
Также известно, что в результате обстрелов поврежден служебный автомобиль полиции. Потерь личного состава, к счастью, нет.
В Минздраве уже отреагировали на циничную атаку врага и подтвердили ранение врача. В пресс-службе добавили, что в результате атаки на территории нескольких корпусов возник пожар. В ведомстве отметили, что Россия регулярно атакует нашу медицинскую инфраструктуру.
Украинские врачи каждый день рискуют жизнью, спасая пациентов. Низкий поклон каждому из них,
– отметили в Минздраве.
Момент удара попал на видео
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции показал кадры атаки на больницу. Их задокументировала нагрудная полицейская камера.
На видео можно услышать несколько мощных "прилетов" и то, как стекло разлетается вдребезги. В конце видео стражи порядка бегут в подвал.
Атака на больницу в Херсоне: (Внимание, видео содержит громкие звуки взрывов)
- Напомним, ночью враг выпустил "Шахеды" по Херсонской области. Кроме больницы и жилых домов враг попал и в админздание.
- Кроме этого, российские захватчики регулярно бьют по региону из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков, других видов БПЛА и авиации.
- Известно, что в области из-за российских обстрелов пострадали три человека. Также есть разрушения в Бериславском и Херсонском районах.