Россия массированно атаковала Херсон: сколько людей пострадало, что происходит на местах обстрела

Россия продолжает обстреливать украинские города, в частности Херсон, из-за чего страдают мирные люди. Важно, что среди пострадавших есть дети.

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона. Что известно о пострадавших и жертвах, читайте в материале 24 Канала.

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Информация о пострадавших

Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, по состоянию на 17:06, 16 июня было известно о 23 пострадавших. Среди них – трое детей: "Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы".

Как выглядит Херсон после атаки / фото Ермака

Вместе с тем информация о жертвах не поступала.

Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. Укрытие спасло жизнь многим людям,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на Херсон: смотрите видео Ермака

Какая в целом ситуация в Херсонской области

После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами произошла техногенная катастрофа мирового масштаба. Собственно, начало затоплять территории на правом и левом берегу Херсонской и Николаевской областей.

Глава ОВА Херсонщины Александр Прокудин сообщал, что по состоянию на 16 июня продолжается ликвидация последствий катастрофы на станции. В самом Херсоне из-за этого теракта больше всего пострадал микрорайон Корабел.

"Люди, которые не покинули свои дома, уже взялись убирать придомовые территории. В очередной раз увлекаюсь устойчивостью украинцев", – также написал Прокудин в своих социальных сетях.

В то же время в Министерстве здравоохранения предупреждают об опасной кишечной палочке, которая распространяется по водоемам Херсонской и Одесской областей после подрыва ГЭС. Эта бактерия может вызвать различные заболевания – следует быть осмотрительными.

В Херсонской ОВА информировали, что за минувшие сутки враг совершил 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, а также нанес ракетные удары. По Херсону Россия выпустила 37 снарядов.