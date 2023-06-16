Россия массированно атаковала Херсон: сколько людей пострадало, что происходит на местах обстрела
Источник:Андрей Ермак
Россия продолжает обстреливать украинские города, в частности Херсон, из-за чего страдают мирные люди. Важно, что среди пострадавших есть дети.
В пятницу, 16 июня, российские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона. Что известно о пострадавших и жертвах, читайте в материале 24 Канала.
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Информация о пострадавших
Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, по состоянию на 17:06, 16 июня было известно о 23 пострадавших. Среди них – трое детей: "Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы".
Как выглядит Херсон после атаки / фото Ермака
Вместе с тем информация о жертвах не поступала.
Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. Укрытие спасло жизнь многим людям,
– говорится в сообщении.
Последствия атаки на Херсон: смотрите видео Ермака
Какая в целом ситуация в Херсонской области
- После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами произошла техногенная катастрофа мирового масштаба. Собственно, начало затоплять территории на правом и левом берегу Херсонской и Николаевской областей.
- Глава ОВА Херсонщины Александр Прокудин сообщал, что по состоянию на 16 июня продолжается ликвидация последствий катастрофы на станции. В самом Херсоне из-за этого теракта больше всего пострадал микрорайон Корабел.
- "Люди, которые не покинули свои дома, уже взялись убирать придомовые территории. В очередной раз увлекаюсь устойчивостью украинцев", – также написал Прокудин в своих социальных сетях.
- В то же время в Министерстве здравоохранения предупреждают об опасной кишечной палочке, которая распространяется по водоемам Херсонской и Одесской областей после подрыва ГЭС. Эта бактерия может вызвать различные заболевания – следует быть осмотрительными.