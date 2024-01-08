На Хмельнитчине сбили 2 ракеты: враг атаковал инфраструктуру, пожар наконец потушили
Источник:Хмельницкая ОВА
Российские захватчики выпустили десятки ракет по мирным городам нашего государства, подвергая опасности людей. В Хмельницкой области под ударом была гражданская инфраструктура, вспыхнул пожар.
Собственно, к утру понедельника, 8 января, по всей территории Украины было неспокойно. В то же время известно, что в Хмельницкой области Силы противовоздушной обороны ликвидировали две ракеты.
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Атака на Хмельницкую область и работа ПВО
Несмотря на успехи наших защитников неба, к сожалению, есть погибшие. В областной военной администрации Хмельницкой области сообщили, что известно о двух жертвах по состоянию на 10:45.
Сегодня утром (8 января – 24 Канал) во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области наша ПВО сбила 2 ракеты. Вместе с тем противник нанес удары по объектам инфраструктуры области,
– констатировали в ОВА.
Кроме того, власти области проинформировали, что вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Хмельнитчина проснулась от ударов россиян. В результате атаки в области раздалось по меньшей мере 6 взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы, сохраняйте спокойствие,
– также сообщали в ОВА.
По состоянию на 12:22 пожар удалось потушить.
Больше о массированном обстреле
- Ракетные обстрелы Украины со стороны российских оккупантов продолжаются, несмотря на призывы мирового сообщества к соблюдению правил и обычаев ведения войны. Гражданское население и инфраструктура остаются основными целями агрессора.
- В результате массированного обстрела 8 января пострадали несколько регионов Украины, в частности Кривой Рог, Новомосковск, Харьков, Змиев, Запорожье и Хмельнитчина. Гражданские объекты, такие как торговые центры, жилые дома и другая инфраструктура, были повреждены или уничтожены.
- Непогода, бушующая в некоторых регионах, усложняет работу спасательных и коммунальных служб, но они продолжают работать в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим и разбирая поврежденную инфраструктуру.
- Экстренные службы, в том числе медицинские и спасательные команды, оперативно реагируют на события, оказывая необходимую помощь пострадавшим. Власти городов и областей координируют усилия по ликвидации последствий обстрелов.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнял, что российские оккупанты атаковали наше государство 59 ракетами разных типов, а также дронами-камикадзе типа "Шахед". В частности, применили захватчики "Кинжалы", ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и другое оружие.