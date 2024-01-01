На Хмельнитчине во время атаки ранения позвоночника получил ребенок
Враг еще раз направлял ударные дроны на Хмельницкую область. В результате обстрела ребенок получил ранения.
Вечером 31 декабря во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 6 вражеских БПЛА. В результате обстрела пострадал один ребенок.
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Произошло возгорание
Ребенок получил ранение в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в больницу для того, чтобы оказать необходимую помощь. Врачи сработали оперативно.
Директор Староконстантиновской многопрофильной больницы Людмила Гнатюк рассказала Общественному , что ее жизни ничего не угрожает. Однако сейчас ребенок находится под наблюдением травматологов и неврологов, то есть его состояние постоянно мониторят и контролируют.
Также произошло возгорание частного гаража. Его оперативно ликвидировали. ночью против 1 января Россия прибегла к самой массированной атаке "Шахедами". Враг запустил 122 дрона по Украине. В частности, 87 сбили силы ПВО. Попадания были на Одесщине, в Днепре и во Львове.
Известно об одном погибшем в Одесской области. В результате обстрела погиб подросток, которому было всего 15.
Хмельницкая область в последнее время стала одной из приоритетных задач России. Страна-агрессорка почти каждый день запускает дроны-камикадзе, которые держат курс на Хмельницкую область. Средства противовоздушной обороны почти всегда полностью сбивают враждебные цели.
"Шахеды" сбивали в нескольких регионах
- Россия ночью против 1 января массированно атаковала Украину. Враг запустил более сотни "Шахедов" , часть из которых сбили силы противовоздушной обороны. Тревогу в Одесской области объявили поздно вечером 31 декабря 2023 года. Она длилась несколько часов. Приблизительно в 1 ночи сообщили о первых взрывах. Немного погодя в Одесской областной военной администрации рассказали детали атаки. в результате атаки погиб подросток.
- Под прицелом врага оказалась и Днепропетровщина. В областной военной администрации рассказали, что там защитники неба уничтожили 5 дронов-камикадзе. В то же время враг ударил по одному из предприятий Днепра.
- На этот раз дроны долетели до Запада. Во Львове два попадания в здания, которые являются объектами национальной памяти. Известно, что сначала раздались взрывы, а затем поступила информация о пожаре в музее Шухевича в Белогорще. Львов атаковали 4 дрона-камикадзе. Их все уничтожили.