Россия нанесла 8 ударов "Шахедами" по Изюму: повреждены предприятия и газовые объекты
- Россия атаковала Изюм 8 дронами-камикадзе "Шахед", повредив предприятия, газовые объекты и инфраструктуру.
- В результате атаки есть легкораненые и повреждения более 30 домов; спасательные службы оказывают помощь пострадавшим.
Изюм оказался под вражеским ударом. Россияне выпустили 8 "Шахедов", которые ударили по восточной части города
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию Изюмского района Харьковской области. Ночью 31 мая Изюм на Харьковщине оказался под вражеским ударом – россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Шахед".
Читайте также Россия ударила баллистикой по Изюму: в городе взрыв
Россия атаковала Изюм дронами-камикадзе
По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, взрывы прогремели около 4 утра, предварительно зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.
Всего было выпущено не менее 8 дронов. Основной удар пришелся на восточную часть Изюма. В результате атаки повреждено одно из местных предприятий, более 30 частных домов, газораспределительные сети и линии электропередач. Часть города осталась без света и газа.
Предварительно, погибших нет. Однако есть люди с легкими ранениями и острой реакцией на стресс. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают спасатели, полиция и аварийные службы.
Изюмская городская военная администрация уверяет, что всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. Власти продолжают обследование мест попаданий и уточнения последствий удара.