Удар по хуситам был вопросом времени: какой реакции можно ожидать от России

Хуситы, подконтрольные Ирану, в течение нескольких месяцев блокируют судоходство в Красном море. Потому удар по этой группировке был лишь вопросом времени.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что хуситы уже давно "напрашивались на эти удары".

К теме США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о горячей ночи на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Великобритания провели молниеносную операцию. Сейчас нужно следить за развитием событий.

Этот удар был только вопросом времени. Очень странно, что так долго шли. Думаю, что пока все. Сейчас провели операцию – теперь смотрим на результаты. Увидим, как ситуация в дальнейшем будет разворачиваться,

– заметил Попович.

Как Россия отреагирует на удар по хуситам

Как отметил Попович, конечно же, Россия не "пройдет мимо" атаки по хуситам. Они уже созывают заседание Совбеза ООН, где будут жаловаться на эту ситуацию.

Они созвали заседание Совбеза ООН, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность террористическими бомбардировками йеменских хуситов со стороны США". Может быть, они даже будут призывать к деэскалации. А война в Украине – это для них другое. Вот где-то в таком духе будут разворачиваться речи россиян в ООН,

– подчеркнул Попович.

Удар по хуситам в Йемене: коротко

В ночь на 12 января США, Великобритания и союзники атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Более сотни ракет выпустили по более 60 целей, которые важны для этих боевиков. Для ударов использовали управляемые бомбы Paveway IV, крылатые ракеты "Томагавк" и т.д.

Известно, что среди целей были военные аэродромы и другие объекты. В частности, военная база Кахлан в провинции Саада, авиабаза Аль-Дайлами, район аэропорта города Ходейда на Красном море, аэропорт города Таиз и т.д.

Коалиция против хуситов назвала этот удар "коллективной самообороной". Ее совершили для защиты судоходства в Красном море.