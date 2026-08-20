Россияне нанесли удар по югу Одесской области: загорелся грузовик, 13 тысяч человек остались без света

Ночью 20 августа российские войска провели массированную атаку на гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате атаки 13 тысяч абонентов остались без электроэнергии, а на одном из объектов загорелись грузовики с продуктами.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, враг целенаправленно наносил удары по объектам гражданской инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона.

Каковы подробности обстрела и ликвидации его последствий?

В некоторых районах Одесской области в домах людей отключилось электричество. Из-за проблем с подачей электроэнергии без света остались 13 тысяч абонентов.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах жителей. Специалисты работают в усиленном режиме над устранением повреждений сети.

Кроме того, в другом месте попадание вызвало возгорание двух прицепов грузовых автомобилей с продуктами питания. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали пожар.

По предварительным данным, в результате ночного обстрела никто из местных жителей не пострадал. На местах всех попаданий продолжают работать профильные службы по устранению последствий вражеской атаки.

Что известно об ударе по Киеву и области?

В ночь на 20 августа российские войска провели атаку на Киев и Киевскую область с помощью дронов и ракет. В результате удара были повреждены жилые дома, больница, школа и промышленные объекты.

По состоянию на 08:17 в Киеве известно о 12 погибших. Один из пострадавших скончался в больнице. Еще один человек погиб в Броварском районе Киевской области, другого пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки пострадали около 33 человека.

К слову, 21 августа в Киеве объявлен Днем траура. В столице будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях. В этот день в городе запретят проведение любых развлекательных мероприятий.