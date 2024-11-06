Участвовала в обстрелах Украины: в Дагестане БПЛА атаковали Каспийскую флотилию

Утром в Дагестане раздавались громкие взрывы. Местные власти признали атаку беспилотников. Стало известно, за чем именно охотились украинские дроны.

Около 8 утра в Каспийске прозвучали первые взрывы, а в сети появилось видео уничтожения беспилотника в небе над городом. После были новые сообщения о "хлопке". Оказалось, что дроны атаковали порт, передает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Дроновая атака на Каспийскую флотилию

Российские паблики сообщают, что в Дагестане произошел прилет по главному пункту базирования Каспийской флотилии ВМФ России.

По данным СМИ, там базируются части береговых войск, которые бьют ракетами по Украине. А также 177-й полк морской пехоты, который участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

О том, что работа дронов была успешной, свидетельствуют многочисленные видео с места происшествия.

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"Хлопок" в Каспийске с другого ракурса: смотрите видео

К слову, вечером 31 октября в Уфе произошла атака беспилотниками, приведшая к взрывам на топливно-энергетических заводах, в частности на "Башнефть-Уфанефтехим".