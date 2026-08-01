В результате ракетной атаки в Киеве загорелась киностудия

Российские ракеты поразили гражданские объекты в Киеве. Одним из них была киностудия.

В ГСЧС сообщили , что в результате вражеского обстрела была повреждена киностудия, расположенная в Шевченковском районе.

Что известно о пострадавшей киностудии в Киеве?

В службе отметили, что на открытой территории киностудии загорелись контейнеры. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали.

Спасатели не уточнили, какая именно киностудия пострадала.

В Национальной киностудии имени Александра Довженко на запрос "Детектор медиа" ответили, что речь идет не об их предприятии.

Напомним, что ночью в результате атаки пострадали семь районов столицы. Повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

В частности, враг дважды нанес удары по территории коммунальной организации "Киевмедспецтранс". В результате – частично разрушены 4 здания предприятия, 5 машин скорой помощи сгорели дотла, еще 20 автомобилей сильно повреждены.

По состоянию на утро известно о 9 погибших и более 30 пострадавших. Травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и мальчик, а также 17-летний юноша. У одной из девушек – отравление продуктами горения, у остальных детей – множественные осколочные ранения и резаные раны.

Ночью Россия запустила 35 ракет и 185 дронов. Большинство ракет были баллистическими. Их враг запустил по Киеву и области. Из-за нехватки ракет-перехватчиков для систем Patriot силы ПВО сбили лишь одну баллистическую ракету.