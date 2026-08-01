У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено кіностудію, розташовану у Шевченківському районі.
Що відомо про уражену кіностудію у Києві?
У службі зазначили, що на відкритій території кіностудії спалахнули контейнери. Пожежу оперативно локалізували та ліквідували.
Рятувальники не уточнили, яка кіностудія зазнала пошкоджень.
У Національної кіностудії імені Олександра Довженка на запит "Детектор медіа" відповіли, що йдеться не про їхнє підприємство.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нагадаємо, що уночі внаслідок атаки постраждали сім районів столиці. Пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури.
Зокрема, ворог двічі вдарив по території Комунальної організації "Київмедспецтранс". Як наслідок – частково зруйновані 4 будівлі підприємства, 5 карет швидкої згоріли вщент, ще 20 авто сильно пошкоджені.
Станом на ранок відомо про 9 загиблих і понад 30 постраждалих. Травми отримали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак. В однієї з дівчат – отруєння продуктами горіння, у інших дітей – множинні осколкові поранення та різані рани.
Уночі Росія запустила 35 ракет і 185 дронів. Більшість ракет були балістичними. Їх ворог запустив по Києву та області. Через нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot сили ППО збили лише одну балістичну ракету.