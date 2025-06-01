Патрульные помогали людям прямо под прилетами "Шахедов": видео первых минут атаки на Киев

Ночью 10 июня Россия нанесла один из самых массированных ударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения. Во время атаки патрульные оказывали помощь гражданам.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий обнародовал видео, на котором зафиксированы первые минуты вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Массированный обстрел Киева

На кадрах зафиксированы два прилета "Шахедов". На видео слышен гул вражеских беспилотников, взрывы и яркое зарево после них. Патрульные призвали людей, которые находились на улице прятаться, когда летели дроны. После показано, как правоохранители ликвидировали последствия атаки, в частности тушили пожары.

Первые минуты атаки на Киев: смотрите видео

Напомним, что ночью враг ударил по Киеву дронами-камикадзе и ракетами.

Более 5 часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами. Они эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорания и обеспечивали проезд спецтранспорта.

К сожалению, погибла женщина, есть травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.