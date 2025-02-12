Россия ударила баллистикой по Киеву: есть погибший и пострадавшие
На рассвете 12 февраля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. В результате циничной атаки врага есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
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В Киеве есть погибший и пострадавшие
Около 04:30 12 февраля Россия нанесла баллистические удары по Киеву. В результате циничной атаки, предварительно, есть погибший, а также пострадавший.
Так, Кличко сообщил о 1 погибшем и 3 пострадавших. Все пострадавшие и погибший – из Оболонского района.
Среди пострадавших есть ребенок – 9 летняя девочка. Сейчас двух пострадавших медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте.
В общем, в результате падения обломков в Киеве также вспыхнули пожары. Как сообщили в ГСЧС, последствия российской атаки зафиксировали в 4 районах:
- Оболонский район – пожар в офисном здании с 7-го по 1-й этаж. Известно, что произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Сейчас возгорание ликвидировано.
- Голосеевский район – масштабный пожар складского здания на площади 600 квадратных метров. По состоянию на сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией пожара.
- Святошинский район – падение обломков, обошлось без пострадавших.
- Соломенский район – пожар на крыше многоквартирного дома. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание.
Спасатели также показали последствия российской атаки по Киеву.
Последствия атаки по Киеву – больше в галерее
В ГСЧС добавили, что всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.