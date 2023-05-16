Даже сбитый "Кинжал" может задеть цель, – летчик-инструктор об опасности от этих ракет
Во время массированного ракетного удара по Украине 16 мая наша ПВО отработала со стопроцентной эффективностью, несмотря на использование врагом нескольких типов ракет.
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что враг подготовил эшелонированную сборную "солянку" разного типа ракет. Однако все они были уничтожены украинским ПВО. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Свитан уточнил, что ночью 16 мая на территорию Украины оккупанты запустили:
- 9 ракет "Калибр", уничтоженных на подходе к Киеву, еще в Николаевской области;
- 9 баллистических ракет – 6 "Кинжалов" и, вероятнее всего, 3 единицы С-400. А также, возможно, "Искандер". Все они были уничтожены;
- 6 "Шахедов", которые также были обезврежены;
- 9 разведывательных беспилотников.
Большая проблема
Полковник запаса ВСУ отметил, что баллистические ракеты имеют свою специфику. Они доходят до 40 километров в верхней точке баллистической траектории, а затем практически вертикально начинают падать на цель.
Даже ракета, которую сбили, типа "Кинжал" или "Искандер", когда заходит с большой высоты в плотные слои атмосферы, все равно падает на цель. Поэтому обломки такой ракеты, а также противоракеты в радиусе нескольких километров падают на головы местных жителей,
– объяснил он.
Это большая проблема, заметил Свитан, потому что иногда у ракеты не полностью сгорает топливо, может не сработать взрыв боевой части, а у "Кинжала" или "Искандера" она составляет 500 килограммов.
"Поэтому, когда раздается сигнал воздушной тревоги, нужно обязательно уйти с открытых площадок в бомбоубежище", – подчеркнул он.
Летчик-инструктор напомнил, что у россиян еще есть в запасе несколько десятков ракет "Кинжал" и более 6 самолетов МиГ-31К, которые являются их носителями.
Возможно, увеличили производство
Ужесточение ударов именно "Кинжалами" по территории Украины Свитан связывает с увеличением их производства. В прошлом году оккупанты имели около 40 единиц такого оружия. А сейчас – около 80. По крайней мере, пока они не выпустили на Киев 6 таких ракет.
"Наверняка россияне могли увеличить количество производства "Кинжалов". Определив неприкосновенный запас, они могут его сейчас использовать. Возможно, это причина, по которой они пытаются ими отработать", – подчеркнул он.
Роман Свитан прокомментировал ракетную атаку 16 мая: смотрите видео
Хотят достать до купола Верховной Рады
Полковник запаса ВСУ предположил, что оккупанты сейчас пытаются достать в Правительственный квартал в Киеве.
Они вероятнее всего выполняют задачу, которую себе поставили: "купол за купол",
– заметил он.
Свитан напомнил, что 3 мая над куполом Кремля произошла провокация с беспилотником. А после этого россияне, возможно, хотели "Кинжалом" разрушить купол Верховной Рады.
3 мая в 2:30 был подрыв купола Кремля, а 4 мая в 2:30 на территорию Украины заходил "Кинжал", вероятнее всего – на здание парламента. Так быстро летчики не могут подготовиться к удару, и это означает, что эта операция была запланирована заранее,
– предположил он.
По мнению Романа Свитана, не выполнив эту задачу, они пытаются осуществить то, что задумали. Но это им не удастся благодаря нашей системе ПВО.
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Массированная ракетная атака 16 мая: коротко
- На ночь 16 мая россияне атаковали территорию Украины 18 ракетами разного типа. Только на Киев было выпущено 6 "Кинжалов". Благодаря работе украинского ПВО все ракеты были уничтожены.
- В то же время обломки ракет упали в нескольких районах столицы. В Соломенском районе есть трое пострадавших, а также повреждены здания и гражданские автомобили.
- Также обломки упали на территорию киевского зоопарка. Работники и животные, к счастью, не пострадали.