Во время атаки на Киев умер гражданин США во время атаки на Киев

Во время ночной массированной атаки на Киев умер 62-летний гражданин США. Это произошло в Соломенском районе столицы – прямо напротив дома, где медики как раз оказывали помощь пострадавшим после вражеского удара.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Что известно о гибели гражданина США в Киеве

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву в ночь на 17 июня. Во время атаки на столицу в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США.

Заметим, что его смерть не связана с российской атакой. Кличко рассказал, что сначала было констатировано клиническую смерть гражданина США, а впоследствии – биологическую.

Напомним, что в результате российской массированной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 40 человек, более 30 из них госпитализировали. Известно, что в Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома, сейчас спасатели там разбирают завала.

Кроме того, в результате российской атаки пострадало 10 общежитие Киевского авиационного института. К счастью, обошлось без жертв, но есть раненые.