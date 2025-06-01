На Киев вылили более 100 тонн воды: пожары в городе тушат вертолетами, – видео

В результате российской атаки в столице возникло много пожаров. Потушить пламя помогают вертолеты ГСЧС.

27 локаций в разных районах Киева оказались под ударом. Это жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Киев в огне

Ночью Киев фактически горел. Один за другим в городе вспыхивали пожары после очередных прилетов вражеских снарядов или их обломков. На месте ликвидации последствий российских ударов работают 2 вертолета ГСЧС.

По состоянию на 12:00 они совершили более 50 сбросов воды, общим объемом более 100 тонн.

Спасатели работают на 3 локациях. Там продолжается тушение пожаров и поисково-спасательные работы.

Вертолеты кружат над Киевом: смотрите видео

Напомним, что под завалами полностью уничтоженного подъезда многоэтажного дома в Соломенском районе продолжают искать людей. Ранее отмечалось, что 5 человек считаются пропавшими без вести, поскольку не выходят на связь с родственниками.

Россияне убили в Киеве 14 человек, только четыре человека пока смогли идентифицировать.