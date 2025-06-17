27 локацій у різних районах Києва опинилися під ударом. Це житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Київ у вогні

Уночі Київ фактично горів. Одна за одною у місті спалахували пожежі після чергових прильотів ворожих снарядів чи їх уламків. На місці ліквідації наслідків російських ударів працюють 2 гелікоптери ДСНС.

Станом на 12:00 вони здійснили понад 50 скидів води, загальним обсягом понад 100 тонн.

Рятувальники працюють на 3 локаціях. Там триває гасіння пожеж та пошуково-рятувальні роботи.

Гелікоптери кружляють над Києвом: дивіться відео

Нагадаємо, що під завалами вщент знищеного під'їзду багатоповерхового будинку у Солом'янському районі продовжують шукати людей. Раніше зазначалося, що 5 людей вважаються зниклими безвісти, оскільки не виходять на зв'язок з родичами.

Росіяни вбили у Києві 14 людей, лише чотири особи наразі змогли ідентифікувати.