В Киеве уничтожен целый подъезд многоэтажки: жуткое видео
- 17 июня в Киеве Россия атаковала дронами и ракетами, целью которых были жилые дома.
- В Соломенском районе разрушен подъезд многоэтажки, могут быть люди под завалами.
Ночью и на рассвете 17 июня Россия била по Киеву дронами и ракетами. Враг целился по жилым домам.
В столице произошёл ряд пожаров в результате атаки, пострадали учебное учреждение и детский сад, передает 24 Канал.
Смотрите также Киев под комбинированным ударом: количество пострадавших возросло
Снаряд попал в многоэтажку
По предварительной информации от КГВА, в Соломенском районе разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции.
Страшные кадры девятиэтажного дома в Соломенском районе распространяют в сети. В результате попадания российского снаряда там уничтожен целый подъезд. Под завалами могут находиться люди.
Руины на месте прилета в Киеве: смотрите видео
Как горела многоэтажка: смотрите видео
Разрушение подъезда подтвердил мэр города Виталий Кличко.
В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы,
– говорится в сообщении чиновника.
Также в Соломенском районе обломки попали в 10-е общежитие Киевского авиационного института. Еще в трех взрывных волнах повредило окна. К сожалению, ранены. В настоящее время происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития.
К слову, массированной атаке дронов подверглась и Одесса. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей. Более 10 человек ранены.